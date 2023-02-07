Из госпрограммы Петербурга пропали несколько новых станций метро. Смольный уверяет, что дело в горизонте планирования

В государственной программе Петербурга анонсированы лишь 4 новые станции метро до 2028 года включительно. Это не бьется с официальными планами чиновников.
Проект изменений в постановление правительства о государственной программе «Развитие транспортной системы Санкт-Петербурга» опубликован накануне. Среди прочего в предложенном варианте документа говорится: «К 2028 году планируется увеличить эксплуатационную длину линий метрополитена до 133,6 км, ввести в действие четыре новые станции». При этом в действующей редакции программы с последними изменениями на конец ноября значится: «К 2027 году планируется увеличить эксплуатационную длину линий метрополитена до 138,8 км, ввести в действие шесть новых станций».
Напомним, в 2024 году Смольный обещал открыть три новые станции метро, которые строятся уже несколько лет: «Казаковская» («Юго-Западная»), «Путиловская» (пересадочная с «Кировским заводом») и «Горный институт» («Большой проспект»). «Театральная» будет работать на прогон, и выход для нее должен быть построен в 2026-м. Тогда же в соответствии с планом правительства достроят продолжение зеленой линии со станциями «Туристская» и «Планерная» (они же «Зоопарк» и «Каменка»), проходка начнется уже ближайшей весной. В 2028 году на фиолетовой линии хотят достроить «Шуваловский проспект» (пересадочная с «Планерной»). Таким образом, всего набирается 7 станций, не считая второго вестибюля «Балтийской».
«Фонтанка» обратилась в комитет по развитию транспортной инфраструктуры, который курирует строительство метро в Петербурге. «В проекте госпрограммы отражена актуальная информация на сегодняшний день, — сообщили там. — Информация о сроках ввода объектов в эксплуатацию представлена в соответствии с доведенными лимитами финансирования по АИП 2023–2025, отрасль «Транспорт» (в ней учтены бюджетные обязательства на стройку метро. — Прим. ред.). В настоящее время с АО «Метрострой Северной столицы» заключены дополнительные соглашения к государственному контракту М-12 на строительство станций метро «Путиловская», «Юго-Западная», «Горный институт», «Театральная». Государственные программы Санкт-Петербурга разрабатываются на шесть лет. Ежегодно они корректируются, в том числе путем исключения уже реализованных мероприятий в прошедшем году и дополнением мероприятий шестого года».
Напомним, ранее губернатор пояснил, что до 2048 года в Петербурге появится 89 новых объектов метрополитена. В это число входят 57 новых станций, 29 новых вестибюлей и три вестибюля для существующих станций — «Василеостровская», «Балтийская», «Адмиралтейская». До 2030 года хотят построить 31 объект.