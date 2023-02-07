Из госпрограммы Петербурга пропали несколько новых станций метро. Смольный уверяет, что дело в горизонте планирования

В государственной программе Петербурга анонсированы лишь 4 новые станции метро до 2028 года включительно. Это не бьется с официальными планами чиновников.



Проект изменений в постановление правительства о государственной программе «Развитие транспортной системы Санкт-Петербурга» опубликован накануне. Среди прочего в предложенном варианте документа говорится: «К 2028 году планируется увеличить эксплуатационную длину линий метрополитена до 133,6 км, ввести в действие четыре новые станции». При этом в действующей редакции программы с последними изменениями на конец ноября значится: «К 2027 году планируется увеличить эксплуатационную длину линий метрополитена до 138,8 км, ввести в действие шесть новых станций».