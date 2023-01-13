В Петербурге утвердили место для двух вестибюлей станции метро «Театральная». Кто-то может удивиться

Вестибюль для станции метро «Театральная» в Петербурге соорудят на месте дома быта на Лермонтовском проспекте. Второй выход, за локацию которого голосовали горожане, в итоге наметили на улице Декабристов, хотя жители отдавали предпочтение другому варианту.



Как сообщает КРТИ 13 января, решение принял научно-технический совет, проведенный в КРТИ. Вестибюль появится по адресу: Лермонтовский проспект, 1/44. Это не сюрприз — выход на месте дома быта обсуждался давно и даже был вписан в конкурсную документацию. Интрига возникла вокруг второго — перспективного выхода. Против работ по возведению наклонного хода на Театральной площади категорически возражал худрук Мариинского театра Валерий Гергиев, опасаясь за сохранность исторических зданий. В 2020 году губернатор Александр Беглов заявил, что выхода на площади не будет.

