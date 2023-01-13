В Петербурге утвердили место для двух вестибюлей станции метро «Театральная». Кто-то может удивиться

Вестибюль для станции метро «Театральная» в Петербурге соорудят на месте дома быта на Лермонтовском проспекте. Второй выход, за локацию которого голосовали горожане, в итоге наметили на улице Декабристов, хотя жители отдавали предпочтение другому варианту.
Как сообщает КРТИ 13 января, решение принял научно-технический совет, проведенный в КРТИ. Вестибюль появится по адресу: Лермонтовский проспект, 1/44. Это не сюрприз — выход на месте дома быта обсуждался давно и даже был вписан в конкурсную документацию. Интрига возникла вокруг второго — перспективного выхода. Против работ по возведению наклонного хода на Театральной площади категорически возражал худрук Мариинского театра Валерий Гергиев, опасаясь за сохранность исторических зданий. В 2020 году губернатор Александр Беглов заявил, что выхода на площади не будет.
Однако в середине 2022 года было объявлено голосование среди горожан, им предложили три варианта: на площади в районе Театрального сквера, на улице Декабристов, 38, и между домами №№ 37 и 39 по улице Декабристов. В голосовании победил первый вариант. 13 января КРТИ сообщил, что «принято решение в долгосрочной перспективе о строительстве еще одного вестибюля станции метро «Театральная» на месте автозаправочной станции напротив улицы Декабристов. д. 23». По сути, это и есть первый вариант, сейчас там находится АЗС «Роснефть».
В 2024 году должен быть запущен участок Лахтинско-Правобережной линии метро «Спасская» — «Театральная» — «Горный институт». Однако выходы с «Театральной», как нетрудно догадаться, не будут готовы, станция будет работать на прогон, то есть без остановки поездов. Согласно актуальной схеме, выход на месте дома быта построят в 2026 году. Стоимость оценивается в 14,8 млрд, символические 10 млн рублей на проектирование заложены уже в бюджет 2023 года.