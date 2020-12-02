«Главный нюанс — Мариинка на поверхности». «Метрострой» начал, возможно, последнюю проходку под своим именем

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

В Петербурге началась проходка последнего участка перегонного тоннеля между станциями «Театральная» и «Спасская» Лахтинско-Правобережной линии. Работы идут на глубине 60 метров, в непосредственной близости от Мариинского театра. Строители обещают не побеспокоить историческое здание, но подчеркивают: главный залог сохранности — скорость. Первый вестибюль все же появится за пределами Театральной площади — на углу Лермонтовского проспекта и улицы Декабристов, на месте Дома быта, но не раньше 2024 года.



Длина финишной прямой — 800 метров. Работы ведутся с помощью щитового проходческого комплекса «Петровна». Необычное имя — в честь основателя Петербурга Петра I и дань традиции: сами метростроители чаще обращаются друг к другу именно по отчеству.

Оборудование изготовили в Туле. «Импортозамещение», — с усмешкой комментируют метростроевцы, имея в виду, что немецкая «Надежда», которая копала зеленую и фиолетовую линии, а сейчас работает в Москве, это совсем «потолок». «Петровна» попроще, но она и меньше в два раза: «Надежда» (в девичестве Herrenknecht) оставляет за собой сразу двухпутный тоннель, а тульский щит проходит каждый перегон отдельно.



Управление происходит непосредственно из кабины. Но чуть поодаль процесс контролирует сотрудник с ноутбуком, на который передаются сигналы с датчиков положения щита. В окружении грохочущего металла электронное устройство выглядит артефактом из другого мира. Работники в шахте трудятся без респираторов — образующуюся взвесь собирает специальный пылеулавливатель.



Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

«Петровна» уже использовалась для создания первого перегонного тоннеля между «Театральной» и «Спасской». Но с тех пор щит модернизировали, заменив «режущий орган» (да-да, именно так, даром что речь о железном агрегате): если раньше метростроители могли установить в тоннеле 5–6 железобетонных колец (каждое шириной примерно 1 метр) в сутки, то теперь рассчитывают ускориться до 12. Но все будет зависеть от того, какая будет попадаться порода — глину «Петровна» пройдет без проблем, при встрече с известняком и песчаником инструмент придется менять чаще. Такими темпами тоннель диаметром 5,63 метра должен быть готов к весне 2021 года.

Как пояснили в «Метрострое», «Петровна» дойдет практически до «Спасской», где будет разобрана и по построенному тоннелю возвращена обратно. Ограничивать работу станции для этого не потребуется.

Параллельно с перегонным тоннелем идет подземное строительство самой станции «Театральная». Она расположится вдоль улицы Декабристов: сейчас проходка идет от Театральной площади в сторону Пряжки.



Диаметр станционного тоннеля, где будет расположена платформа, — 9,8 метра; потом к нему присоединят боковые, рассказал Роман Орел, заместитель директора по производству ГСУ — филиал ОАО «Метрострой». Поскольку длина станции сравнительно невелика, работы здесь выполняют не щитом, а вручную — с помощью отбойных молотков и блокоукладчика. Готово уже больше трети: 70 железобетонных колец из 197.



Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

«Самый главный нюанс — Мариинка на поверхности. Над нами находится ценнейший экземпляр нашего исторического наследия», — говорит Роман Орел. Чтобы упредить просадку грунтов, все образующиеся во время работ пустоты заполняют цементом или цементным камнем, а также применяют опережающее анкерное крепление забоя. Но главный залог успеха — это скорость проходки. Чем быстрее идут работы, тем меньшая опасность грозит сооружениям, говорит специалист.

Вертикальный ствол шахты, по которому сейчас спускают рабочих на управляемом вручную лифте-клети, находится прямо под окнами Мариинки. Но после завершения проходки туннеля он будет выполнять роль вентиляции. Наклонный ход, по которому на эскалаторе будут спускаться и подниматься пассажиры, появится в другом месте.



Первый выход из метро «Театральная» пробьют на углу улицы Декабристов и Лермонтовского проспекта — на месте Дома быта, ранее сообщал губернатор Александр Беглов. Место второго определят специалисты с учетом мнения горожан.

Напомним, изначально первый выход должен был появиться на Театральной площади, но худрук Мариинского театра Валерий Гергиев выступил против такого решения, заявив, что работы могут привести к разрушению Мариинского театра и Консерватории. Горный университет провел экспертизу о влиянии строительства метро на историческое сооружение, говорит Роман Орел. «Ничего критического нет, все в рамках расчетных данных. Безусловно, какие-то подвижки при сооружении таких конструкций заложены проектом, мы в этих рамках», — рассказал он.

Напомним, станция «Театральная» должна стать частью Лахтинско-Правобережной линии петербургского метрополитена. Тоннель от «Горного института» до нее пробили еще в 2017 году, в 2019-м — начали прокладывать участок к «Спасской». В целом участок от «Спасской» до «Горного института» должны достроить к лету 2023 года. Ориентировочные сроки пуска самой «Театральной» — 2024–2025 годы.



Но пандемия коронавируса и реорганизация метростроительной компании могут внести свои коррективы. Изначально в бюджете на 2020–2022 годы предполагалось освоить всю оставшуюся сметную стоимость участка от «Спасской» до «Горного института». На начало года, согласно АИП, она составляла 12,7 млрд рублей и делилась по трем годам такими частями: 4,5 млрд, 4,4 млрд и 3,8 млрд. Весной, в ходе секвестра бюджета, именно оранжевую линию «ограбили» на 3,5 млрд в 2020 году, одновременно увеличив общую стоимость до 14,5 млрд. Затем было подписано допсоглашение о переносе сроков на 2023-й. Сейчас после всех корректировок и поправок бюджет оранжевого участка на 2020 год составляет порядка 3 млрд рублей. Дальнейшие перспективы содержатся в бюджете 2021–2023 годов: 2,4 млрд, 4,5 млрд и 2,2 млрд. Если учесть, что сметный остаток только растет и по АИП на начало 2021 года составляет 15,4 млрд рублей, что-то точно должно измениться: либо финансирование, либо сроки.

Возможно, докопать тоннель до «Сенной» — это последнее, что метростроевцы успеют сделать в своем нынешнем статусе и на нынешнем месте работы. «Фонтанка» рассказывала о том, как ВТБ обогнал «Стойтрансгаз» в переговорах со Смольным и зарегистрировал компанию под названием «Метрострой Северной столицы». 65% в уставном капитале должны в какой-от момент перейти городу, но уже сейчас губернатор Александр Беглов ходатайствовал перед президентом о том, чтобы новая компания получила статус единственного поставщика по строительству подземки в Петербурге, то есть получала соответствующие подряды без конкуренции. Президент согласился.



Процедура передачи действующих контрактов «Метростроя» новой структуре выглядит туманно, особенно если это предполагается сделать без прохождения новой экспертизы проекта. Ни Смольный, ни ВТБ пояснений не дают. Однако, по данным «Фонтанки», нечто вроде «дорожной карты» уже есть и обсуждается на совещаниях в предприятии. Среди вех — конкурсное производство в «Метрострое» в начале 2021 года (напомним, сейчас в компании процедура наблюдения), а также получение новой структурой ВТБ и города всех необходимых лицензий и допусков к марту. В апреле планируется перевести сотрудников в АО «Метрострой Северной столицы» и перезаключить с ним контракты, звучало на собраниях.

Кроме того, некоторым сотрудникам предприятия, как сообщают собеседники «Фонтанки», уже предлагали заполнять анкеты в преддверии будущего переустройства. Однако опрошенные в ходе визита на «Театральную» рабочие о таком не слышали; зато информацию о том, что к весне «Метрострой Северной столицы» намерен подойти в лицензионном всеоружии, некоторые подтвердили.

Николай Кудин, Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

