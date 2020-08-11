«Мариинка» ищет выход из метро. Смольный двигает вестибюль «Театральной» из-за угрозы разрушения театра

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О том, что Мариинский театр обсуждает со Смольным пересмотр параметров вестибюля метро «Театральная» 11 августа сообщил «Фонтанке» его худрук Валерий Гергиев после подписания соглашения о создании «Почтового квартала». По его словам, он выступает «категорически против» варианта размещения выхода на Театральной площади, который еще недавно рассматривался как основной. Во-первых, это изуродует ее облик. Во-вторых, «любое продолжение работ будет усугублять опасность разрушения Мариинского театра и Консерватории». «Эти опасения разделяются очень многими <...> Думаю, общими усилиями мы найдем решение», - сказал он.



По информации «Фонтанки», среди тех, кто искал новый выход из метро «Театральная», были профильные комитеты из экономического, строительного и транспортно-инвестиционного блоков Смольного. За последний месяц состоялось несколько совещаний на тему места размещения будущего вестибюля, сообщили сразу несколько источников в городском правительстве. В итоге, город пошел навстречу театру. «Мы приняли решение, в первую очередь, реализовать вестибюль, который будет расположен далеко от здания Мариинского театра со стороны Лермонтовского проспекта», - сообщил «Фонтанке» вице-губернатор Максим Соколов.

Станция «Театральная» должна стать частью Лахтинско-Правобережной линии петербургском метрополитена. Туннель от «Горного института» до нее пробили еще в 2017 году, в 2019-м — начали прокладывать участок к «Спасской». На данный момент перегонные тоннели пройдены полностью, за исключением небольшого участка от «Театральной». Также сейчас идет проходка центрального зала станции. В целом участок от «Спасской» до «Горного института» должны достроить к лету 2022 года. Но ориентировочные сроки пуска самой «Театральной» – 2024–2025 годы. То есть 2–3 года поезда будут проезжать мимо станции-призрака без остановки.

Изначально планировалось, что у станции будет два вестибюля. Первый должен был представлять собой подземный переход под Театральной площадью с выходами к памятнику Римскому-Корсакову и к автостоянке перед театром. Второй вестибюль «Театральной» проектировался как наземный, его намеревались создать на месте «Дома быта» на углу Лермонтовского проспекта и улицы Декабристов. По словам собеседников в транспортном блоке Смольного, вплоть до недавнего времени предполагалось, что вместе с запуском станции заработает первый вестибюль. Сроки создания второго терялись за горизонтом планирования.

Поднять вопрос о поиске альтернативы «Мариинский театр» заставила буквально уходящая из-под ног земля. В начале августа 2020 года из-за подвижек грунта просел пол и появились трещины, сообщали СМИ. Момент оказался «удачным» для театра. В этом году комитет по развитию транспортной инфраструктуры планировал объявить конкурс на проектирование вестибюля «Театральной», в техзадании которого должен был обозначить место или места будущего выхода.



По словам Валерия Гергиева, театр намерен заказать экспертизу сразу у нескольких компаний, чтобы понять, являются ли данные разрушения результатом строительства поблизости метро. Но подчеркнул, что «ни один проект, связанный с развитием метрополитена» не должен подвергать риску театр. Историческое здание еще год-два будет давать спектакли. Если же возникнет аварийная ситуация, руководство будет действовать по ситуации.

По информации «Фонтанки», на одном из совещаний оценку рискам для театра дал директор института «Геореконструкция» Алексей Шашкин. По его словам, со стопроцентной уверенностью говорить, что причинами трещин были именно работы по созданию метро, нельзя. Но учитывая общее состояние здания, нельзя исключать такую возможность. В беседе с «Фонтанкой» эксперт сообщил, что в последнее время исследований состояния театра не проводил, но опирается в выводах на экспертизу своей же компании, сделанную в 2006 году. На основании этих знаний он бы не рекомендовал делать вестибюль под Театральной, а если делать — то одновременно с реконструкцией театра.



Впрочем, опыт «Геореконструкции» в экспертизе исторических зданий Северной столицы довольно неоднозначен. К примеру, именно она делала проект демонтажа аварийной крыши СКК, который привел к обрушению здания. А также подготовила экспертизу зданий на Тележной улице, приговорившую их к сносу.

В Смольном также предлагают не торопиться с выводами и дождаться экспертизы. По словам Максима Соколова, основные работы по сооружению вертикального ствола шахты были завершены еще несколько лет назад. Ее глубина составляет больше 50 метров и при ее проходке был применен безосадочный способ. К работам по наклонным ходам и вестибюлям еще не приступали.

Но чтобы развеять малейшие опасения, при городском правительстве создан Технический совет с участием представителей Горного университета, проектных организаций, профильных комитетов администрации Санкт-Петербурга и ОАО «Метрострой». Он проанализирует информацию о том, что просадки грунтов могут быть неконтролируемы и связаны с проходкой центрального зала станции. В частности, с учетом мнения этой экспертной группы будет приниматься решение о создании вестибюля на Театральной площади. «Мы понимаем и осознаем важность этого места, его особую и ценную роль на карте нашего города, и сделаем все возможное, чтобы исключить или максимально минимизировать риски, которые там имеются в связи со строительством метро», - подчеркнул вице-губернатор.



Перенос основного вестибюля на Лермонтовский проспект означает дополнительные затраты для города. «Дом быта» принадлежит компании «Услуга» чьим владельцем по данным СПАРК является Юрий Филатов. С ним придется договариваться о выкупе. По словам собеседников «Фонтанки» в транспортно-инвестиционном блоке, на это может потребоваться 1 млрд рублей.

Сам «Дом быта», построенный в 1969 году, работает по профилю. Его населяют парикмахерская, химчистка, ремонт часов и т. д. Ранее в нем также размещался магазин Spar. В 2019 году на слушаниях по проекту планировки территории Юрий Филатов выступил против размещения на его месте выхода из «Театральной» и предложил городу рассмотреть иные варианты — например, подземный вестибюль между домами № 37 и 39 по улице Декабристов, перед входом в Концертный зал Мариинского театра или в Новой Голландии.

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»

«Фонтанка.ру»