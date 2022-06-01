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    Куда выходить с «Театральной»? Выберите место для нового вестибюля метро

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    6 комментариев

    Петербургский комитет по развитию транспортной инфраструктуры объявил опрос по поводу места расположения для вестибюля станции метро «Театральная». Речь о втором выходе, первый уже намечен на месте Дома быта.

    Опрос объявлен в телеграм-канале КРТИ 1 июня. «Фонтанка» также предлагает читателям проголосовать.

    Где должен находиться второй выход станции «Театральная»?

    Подземный вестибюль на Театральной площади (в районе Театрального сквера)
    Надземный вестибюль на улице Декабристов, 38
    Подземный вестибюль на улице Декабристов между домами № 37 и 39

    Напомним, станция метро «Театральная» Лахтинско-Правобережной линии находится на строящемся участке между станциями «Спасская» и «Горный институт». Сам участок должен быть сдан в 2024 году, однако «Театральная» какое-то время будет работать на прогон, то есть без выхода. По плану ее достроят в 2025-м.

    Изначально предполагалось, что у нее будет два выхода. Место для первого предварительно определено — на углу Лермонтовского проспекта и улицы Декабристов, на месте Дома быта. Кроме того, казалось решенным, что появится выход на Театральной площади, но худрук Мариинского театра Валерий Гергиев выступил против такого решения, заявив, что работы могут привести к разрушению и театра, и консерватории. Губернатор также заявил, что выхода на площади не будет. Сейчас такой вариант в опросе имеется, но, судя по эскизу, речь идет об улице Декабристов в районе Театрального сквера.

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    Комментарии (6)

    266110330
    На театральной есть место, где люди могут выйти и постоять, как это у адмиралтейской происходит, плюс три остановки автобусов в разные стороны. Весь ГУАП и вся консерватория пойдут по глинке.
    paniker
    И снова обывателя за дурака держат, место если и планируется то давно определенно ,там вся округа или в трещенах или в заморозке грунта!
    Фонтанка давно стала желтухой!
    wbons
    в Кудрово !
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