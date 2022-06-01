Куда выходить с «Театральной»? Выберите место для нового вестибюля метро

Напомним, станция метро «Театральная» Лахтинско-Правобережной линии находится на строящемся участке между станциями «Спасская» и «Горный институт». Сам участок должен быть сдан в 2024 году, однако «Театральная» какое-то время будет работать на прогон, то есть без выхода. По плану ее достроят в 2025-м.



Изначально предполагалось, что у нее будет два выхода. Место для первого предварительно определено — на углу Лермонтовского проспекта и улицы Декабристов, на месте Дома быта. Кроме того, казалось решенным, что появится выход на Театральной площади, но худрук Мариинского театра Валерий Гергиев выступил против такого решения, заявив, что работы могут привести к разрушению и театра, и консерватории. Губернатор также заявил, что выхода на площади не будет. Сейчас такой вариант в опросе имеется, но, судя по эскизу, речь идет об улице Декабристов в районе Театрального сквера.

