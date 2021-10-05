Власти Петербурга официально отказались строить выход из метро на Театральную площадь

В Петербурге не будут строить выход со станции метро «Театральная» на одноименной площади. Разговоры об этом шли давно, однако теперь это закрепили официально.
Как сказано в техническом задании на разработку проектной документации по возведению вестибюля станции «Театральная», место размещения второго выхода «на пересечении улиц Глинки и Декабристов в качестве возможного не рассматривать».
Сам проект, по итогам конкурса, до 31 октября 2022 года должно подготовить ООО «ТранспроектИнжиниринг» за 7,6 млн руб. Им предполагается рассмотреть возможные места размещения второго вестибюля станции «Театральная» и принять в качестве первого участок по адресу: Лермонтовский проспект, 1/44, где в настоящий момент находится Дом быта.
То, что у «Театральной» должно быть два вестибюля, задумывалось изначально. Первый вестибюль появится за пределами площади — на углу Лермонтовского проспекта и улицы Декабристов, но не раньше 2024 года. «Фонтанка» показывала, как шла проходка последнего участка перегонного тоннеля между «Театральной» и «Спасской» Лахтинско-Правобережной линии.
Осенью прошлого года губернатор Петербурга Александр Беглов уже заявлял, что выхода из «Театральной» на пересечении улиц Глинки и Декабристов не будет, так как площадь является историческим объектом. Однако в начале года Смольный переписал схему развития петербургского метро, согласно которой в 2024–2027 годах на площади все же предполагается один из вестибюлей «Театральной».