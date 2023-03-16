«Надежда» юношей питает. Если щит для метро собирают, значит, он куда-то поползет?

Фото: Сергей Коньков / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Метрострой Северной столицы» показал, как монтирует проходческий щит для строительства зеленой линии метро. По обычным меркам — чисто технический процесс, при чем здесь журналисты? По нынешним — любой прогресс — уже новость.



«Нормальный погребок, картошку здесь хранить», — говорит один из журналистов, спустившись на 24 метра в стартовую камеру, где и собирают проходческий щит. Там и правда холоднее, чем на поверхности, солнце не достает, хотя голубое небо заглядывает через козловой кран в шахту.



Фото: Сергей Коньков / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Коньков / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Коньков / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Коньков / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Коньков / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Коньков / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





До этого места докопали еще на предыдущем этапе строительства зеленой линии, когда закончили тоннель от «Приморской» до «Беговой» и прошли еще небольшой хвост на север, за Мебельную. Именно из этой камеры на Туристской и доставали тогда «Надежду». Как казалось, ненадолго — ведь скоро новое строительство, мы же так разогнались перед мундиалем-2018.



Тоннелепроходческий механизированный комплекс S-782 Herrenknecht был куплен «Метростроем» в 2012 году, спустя год его испытали. Это был не первый опыт сотрудничества с немецким производителем — до этого его комплекс для наклонных ходов помог построить «Адмиралтейскую», «Обводный канал» и «Спасскую». Однако S-782, получивший название «Надежда», был в своем роде уникальным: диаметр 10,3 метра позволял разрабатывать двухпутные тоннели для движения поездов — вместо двух однопутных с помощью меньших щитов. Именно «Надежда» копала фиолетовую линию до «Шушар» и зеленую — до «Беговой».





Как выяснилось в итоге, «Надежде» пришлось надолго забыть вкус петербургского кембрия. После футбольного участка и Фрунзенского радиуса, на которых щит работал, в городе не вводили новых станций, а сам он не использовался. На закате «Метростроя» компанию пытались спасти московским контрактом и отправили «Надежду» на строительство Большой кольцевой линии. «Фонтанка» знает, что когда на днях БКЛ в столице протекла, кое-кто в Петербурге схватился за сердце — только таких новостей не хватало! Но потом выяснилось, что это другой участок, да и вообще — речь не о строительных ошибках.



В Москве щит переждал крах прежнего подрядчика и появление нового — «Метростроя Северной столицы». Тот в конце 2021 года взял «Надежду» в аренду у «Метростроя» (главным кредитором в банкротном деле которого МССС и является) и затеял репатриацию. Это сказать просто, речь идет о 80 рейсах с помощью огромных тралов. Примерно год назад комплекс по частям вернулся в Петербург, началась эпопея с его ремонтом и санацией. Долго и муторно искали подрядчика, а когда им стала компания «Машиноимпорт», у всех встал вопрос — а как же она привезет номерные эксклюзивные детали для немецкого щита, если мы все в санкциях? Возникла даже версия, что комплектующие уже где-то имеются, остались еще от московской санации. Собеседник, который видел обе, отрицает такую возможность: «Он в таком состоянии приехал тогда в столицу на строительство БКЛ, что всё, что тогда купили, тут же на него и поставили, он бы не заработал иначе».



Фото: Сергей Коньков / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Коньков / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Коньков / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Коньков / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Коньков / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Коньков / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Коньков / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Коньков / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Коньков / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Коньков / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться









Сейчас запчасти к щиту всё еще едут, говорит Сергей Мудрицкий, заместитель главного инженера МССС по монтажу и проходке. По его словам, часть оригинальных комплектующих привозят параллельным импортом через третьи страны. Расходники — частично российские, частично китайские. По словам Мудрицкого, за столько лет эксплуатации щита (а он работает с 2013 года) метростроители научились его обслуживать и понимают, где можно без ущерба для качества использовать детали из Поднебесной.



«Вы поймите, что такое вообще поставки даже от самого Herrenknecht, — говорит собеседник, близкий к строительству. — У них есть свой завод и в Китае, рядом с заводом CRCC (Китайская железнодорожная строительная корпорация. — Прим. ред.). Так что где конкретно они изготавливали сами свои номерные детали, которые мы привыкли закупать до санкций, — тоже вопрос. Что-то в Германии, какие-то узлы на щите испанские, итальянские. И у Herrenknecht не каждая деталь брендирована. Просто раньше брали напрямую у изготовителя, теперь не напрямую. Что-то точно нельзя заменить — например, уплотнения Merkel в главном приводе; ну, от них никуда не денешься, они только в Италии делаются, никто не повторит, так что оттуда как-то привозят».



Общий посыл сейчас такой: надо ускоряться, давайте уже соберем этот щит, подробности — позже. Это немного смущает — примерно так и строили метро накануне краха «Метростроя», но ситуация же не обязана повторяться целиком. К 16 марта в камеру на Туристской опустили две из трех технологических площадок, на которых, собственно, и размещаются все агрегаты щита. Третья еще наверху, как и «физиономия» «Надежды» — так называемый «режущий орган»: именно он кружится, выедает породу и первым показывается перед камерами, когда происходит сбойка тоннеля.



предоставлено «Метростроем»

Сейчас для этого более чем 10-метрового диска ждут запчасти, некоторые поставили «бэушные», для того чтобы собрать пока саму геометрию этого ножа. Как рассказал Сергей Мудрицкий, щит не то чтобы ветеран, но поживший и переживший многое. В частности, неприятности при строительстве «Шушар», после которых режущий орган пришлось восстанавливать — в том числе с применением танковой стали.



Фото: Сергей Коньков / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Коньков / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Коньков / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Играть с именем «Надежда» — это уже общее место, но так уж получилось, что этот щит действительно фигурирует во всех самых трудных историях петербургского метростроения. Вот и сейчас ему предстоит прокладывать зеленую линию через «Туристскую» к «Планерной» (или через «Яхтенную» к «Зоопарку», каждая из станций успела обзавестись не одним и даже не двумя именами за время существования только на бумаге). Это первое полноценное новое строительство после смены городского подрядчика, пока МССС только доделывает или исправляет за «Метростроем» — либо реконструирует «Чернышевскую».



Если все запчасти дойдут, к маю щит будет собран. Когда он поползет — вопрос сложнее, и зависит это не только от «Метростроя Северной столицы». Первый контракт на подготовительный этап уже, как нетрудно догадаться, исполняется. Проектная документация должна этапами уходить в Госэкспертизу и так же этапами из нее выходить, сразу отправляясь в строительство. Всего щиту надо будет пройти 4,6 км, «Надежда» способна монтировать 6–7 колец тоннеля в сутки. На всю дорогу — полтора года, но это только проходка, надо и сами станции построить. Напомним, сейчас в плане Смольного продолжение зеленой линии отнесено на 2026-й год — исходя из нынешних темпов, это оптимистично, пусть и не невероятно.



Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»