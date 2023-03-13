    Сейчас

    0˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    0˚C

    Ясная погода, без осадков

    Ощущается как -4

    3 м/с, зап

    753мм

    66%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd75.94eur80.4

    Коричневая жижа в тоннеле Московского метро привела к обыскам. Возбуждено уголовное дело

    10428
    14 комментариев

    Протечка в тоннеле, из-за которой произошел сбой в движении поездов на участке Большой кольцевой линии (11) от станции «Аминьевская» до «Новаторской» в Москве, стала уголовным делом. Об этом 13 марта сообщает пресс-служба столичного СК.

    Дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности при проведении строительных работ. Следователи считают, что рабочие из частной компании как-то неправильно провели земляные работы, поэтому тоннель потек. С ними солидарна прокуратура. Надзорное ведомство уточняет, что на улице Лобачевского проводились бурильные работы над тоннелем, в результате рабочие пробурили отверстие, через которое в метро просочились глина, песок и вода. По информации дептранса, эти работы с метрополитеном никто не согласовывал.

    Прокуратура Москвы

    «В настоящее время следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего, изымаются строительная и проектная документация, договоры субподряда и иные документы по финансово-хозяйственной деятельности. Расследование по уголовному делу продолжается», — говорится в сообщении ГСУ СК по Москве.

    Утром из-за образовавшейся лужи на путях интервалы движения поездов были увеличены, а на платформах наблюдались толпы людей.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ8
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ5
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 14

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    14
    close