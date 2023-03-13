Коричневая жижа в тоннеле Московского метро привела к обыскам. Возбуждено уголовное дело

Протечка в тоннеле, из-за которой произошел сбой в движении поездов на участке Большой кольцевой линии (11) от станции «Аминьевская» до «Новаторской» в Москве, стала уголовным делом. Об этом 13 марта сообщает пресс-служба столичного СК.



Дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности при проведении строительных работ. Следователи считают, что рабочие из частной компании как-то неправильно провели земляные работы, поэтому тоннель потек. С ними солидарна прокуратура. Надзорное ведомство уточняет, что на улице Лобачевского проводились бурильные работы над тоннелем, в результате рабочие пробурили отверстие, через которое в метро просочились глина, песок и вода. По информации дептранса, эти работы с метрополитеном никто не согласовывал.

