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    Тоннель метро в Москве подтопила вода. Поезд пришёл весь в грязи

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    В московском метро 13 марта масштабный сбой из-за прорыва. На участке Большой кольцевой линии (11) от станции «Аминьевская» до «Новаторской» в тоннель протекла вода. Подтопило рельсы, поездам приходится ехать прямо по «озеру», сообщает MSK1.

    Дептранс в своём телеграм-канале предупредил об увеличении интервалов движения поездов по часовой стрелке, на участке от станции «Новаторская» до станции «Аминьевская» движение остановлено. Источник MSK1.RU подтвердил, что поезда тормозят из-за протечки. На платформах, как пишет издание, скопились толпы людей.

    «Прилагаем все усилия для восстановления движения на участке. Пожалуйста, для проезда пользуйтесь поездами, следующими против часовой стрелки, регулярными маршрутами наземного транспорта», — просят в дептрансе.

    В Петербурге в 1995 году произошел знаменитый размыв на «красной» ветке метро, между «Площадью Мужества» и «Лесной». Участок несколько лет ремонтировали, позже там находили новые протечки.

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