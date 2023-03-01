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    «Фрунзенская», «Удельная» и другие. Метрополитен рассказал, когда станции в Петербурге закроют на ремонт

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    Петербургский метрополитен рассказал, когда и какие станции будут закрываться на ремонт и реконструкцию в ближайшие годы. Достанется второй линии, но не только.

    Вопрос был поднят 1 марта на пресс-конференции в «Интерфаксе», посвященной капремонту «Ладожской», которая закроется 4 марта. Как рассказал глава метрополитена Евгений Козин, по ней работы завершатся в январе 2024 года. Уже ушедшая на реконструкцию «Чернышевская» должна открыться в апреле-мае 2024-го.

    При этом Козин отметил, что в планах реконструкция и ремонт с закрытием еще нескольких станций 2-й линии. По срокам их разведут. «Фрунзенская» должна быть реконструирована с заменой эскалаторов, здесь появится единый диспетчерский центр, о котором рассказывала «Фонтанка». Предполагается закрыть ее в конце 2023 года до 2025-го. Как сообщил Козин, положительного заключения на проектную документацию ждут уже ближайшим летом, по его итогам сроки могут быть скорректированы. Далее в графике реконструкция станций «Парк Победы» в 2024–2025 годах и «Электросила» — в 2027-м.

    Что касается капремонта станций, то в начале 2024 года собираются закрывать станцию «Удельная», работы займут 11 месяцев. Затем в планах «Озерки» — с 31 января 2025 года до января 2026-го.

    Затем последовательно будут закрывать на 11 месяцев: в 2026 году — «Технологический институт-2» (первый открылся в прошлом году), а в 2027 году — выход с «Площади Ленина» на Боткинскую.

    Уже с 4 марта на 11-месячный ремонт уйдет «Ладожская». Подробно о том, какой новый наземный транспорт запускают в связи с этим и куда переориентируют пассажиров, — читайте на «Фонтанке».

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