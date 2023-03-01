«Фрунзенская», «Удельная» и другие. Метрополитен рассказал, когда станции в Петербурге закроют на ремонт

Петербургский метрополитен рассказал, когда и какие станции будут закрываться на ремонт и реконструкцию в ближайшие годы. Достанется второй линии, но не только.
Вопрос был поднят 1 марта на пресс-конференции в «Интерфаксе», посвященной капремонту «Ладожской», которая закроется
При этом Козин отметил, что в планах реконструкция и ремонт с закрытием еще нескольких станций
Что касается капремонта станций, то в начале 2024 года собираются закрывать станцию «Удельная», работы займут 11 месяцев. Затем в планах «Озерки» — с 31 января 2025 года до января
Затем последовательно будут закрывать на 11 месяцев: в 2026 году — «Технологический
Уже с 4 марта на 11-месячный ремонт уйдет «Ладожская». Подробно о том, какой новый наземный транспорт запускают в связи с этим и куда переориентируют пассажиров, — читайте на «Фонтанке».