«Фрунзенская», «Удельная» и другие. Метрополитен рассказал, когда станции в Петербурге закроют на ремонт

Петербургский метрополитен рассказал, когда и какие станции будут закрываться на ремонт и реконструкцию в ближайшие годы. Достанется второй линии, но не только.



Вопрос был поднят 1 марта на пресс-конференции в «Интерфаксе», посвященной капремонту «Ладожской», которая закроется 4 марта . Как рассказал глава метрополитена Евгений Козин, по ней работы завершатся в январе 2024 года. Уже ушедшая на реконструкцию «Чернышевская» должна открыться в апреле-мае 2024-го .