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    Вестибюль станции «Технологический институт-1» открылся после ремонта

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    Открытие отремонтированного вестибюля станции метро «Технологический институт-1» все же состоялось 1 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе городской подземки.

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    Утром в пятницу им смогли воспользоваться первые пассажиры. Они опробовали новые эскалаторы, которые ремонтировали два года.

    В первую волну пандемии в 2020 году станция метро «Технологический институт-1» оказалась закрыта вместе с еще 16 вестибюлями. Однако в начале апреля, когда ограничения сняли, там начались работы по замене эскалаторов и частичной замене конструкций наклонного хода. Работы планировали завершить к сентябрю 2021 года, но пассажиров там так и не встретили. График, как уточнили в КРТИ, изменили из-за банкротства ЗАО «СМУ-9 "Метрострой"» и появления воды, которое заметили во время ремонта. О завершении работ отчитались 30 декабря прошлого года.

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