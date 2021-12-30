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На станции «Технологический институт — 1» в Петербурге завершили реконструкцию

Строительно-монтажные работы по реконструкции станции метро «Технологический институт — 1» все же завершили к концу 2021 года. Об этом 30 декабря рассказали в комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

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На станции установили четыре новых эскалатора взамен трех старых. Частично поменяли конструкции наклонного хода, для чего разбирали наружную стену вестибюля. Там также появились лестничные подъемные устройства для инвалидов.

Работы проводила компания АО «Эн-системс».

«Специалистам удалось сохранить и отремонтировать торшеры и решетки динамиков громкоговорителей, представляющих художественную ценность», — отметили в КРТИ.

Станцию метро, как добавили там, откроют, когда будут оформлены необходимые документы. В комитете предполагают, что это должно произойти до середины февраля 2022 года.

В первую волну пандемии в 2020 году станция метро «Технологический институт — 1» оказалась закрыта вместе с еще 16 вестибюлями. Однако в начале апреля прошлого года, когда ограничения сняли, там начались работы по замене эскалаторов и частичной замене конструкций наклонного хода. Работы планировали завершить к сентябрю этого года, но пассажиров там так и не встретили. График, как уточнили в КРТИ, изменили из-за банкротства ЗАО «СМУ-9 "Метрострой"» и появления воды, которое заметили во время ремонта.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

aprahka
Закрыто 16 вестибюлей.П о з о р.
DimDimych
В Москве за 2021 год открыли 12 станций метро. В Питере с апреля прошлого года до конца 2021 года «Специалистам удалось сохранить и отремонтировать торшеры и решетки динамиков громкоговорителей, представляющих художественную ценность»
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