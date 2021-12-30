На станции «Технологический институт — 1» в Петербурге завершили реконструкцию

На станции установили четыре новых эскалатора взамен трех старых. Частично поменяли конструкции наклонного хода, для чего разбирали наружную стену вестибюля. Там также появились лестничные подъемные устройства для инвалидов.

Работы проводила компания АО «Эн-системс».

«Специалистам удалось сохранить и отремонтировать торшеры и решетки динамиков громкоговорителей, представляющих художественную ценность», — отметили в КРТИ.

Станцию метро, как добавили там, откроют, когда будут оформлены необходимые документы. В комитете предполагают, что это должно произойти до середины февраля 2022 года.