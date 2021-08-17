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Станция метро «Технологический институт — 1» в Петербурге не откроется в августе, как предполагалось

Запланированное на август 2021-го открытие станции «Технологический институт — 1» может состояться ближе к концу года. Ранее из пандемийных ограничений ее сразу перевели в ремонт.

О том, что станция не откроется в августе, 17 августа сообщили в пресс-службе Петербургского метрополитена. По поводу причин рекомендовали задать вопросы заказчику ремонта — Дирекции транспортного строительства. «Фонтанка» направила запрос курирующему комитету по развитию транспортной инфраструктуры.

Станция «Технологический институт — 1» была закрыта в первую волну пандемии в 2020 году вместе с еще 16 вестибюлями. Однако и в начале апреля 2020-го, когда ограничения сняли, она осталась закрыта: там начались работы по замене эскалаторов и частичной замене конструкций наклонного хода. Комитет заявлял, что перед подрядчиком поставлена задача закончить ремонт как можно быстрее.

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Комментарии (2)

fedorsmolov
Полный развал управления
hedgehog_
и каждый год уточнять, к концу какого года ожидается открытие.
на переходе спасская садовая эскалатор меняли вродебы больше полугода? инновационный улучшенный эскалатор, который теперь стучит и дергается сильнее, чем до ремонта.
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