Станция метро «Технологический институт — 1» в Петербурге не откроется в августе, как предполагалось

О том, что станция не откроется в августе, 17 августа сообщили в пресс-службе Петербургского метрополитена. По поводу причин рекомендовали задать вопросы заказчику ремонта — Дирекции транспортного строительства. «Фонтанка» направила запрос курирующему комитету по развитию транспортной инфраструктуры.



Станция «Технологический институт — 1» была закрыта в первую волну пандемии в 2020 году вместе с еще 16 вестибюлями. Однако и в начале апреля 2020-го, когда ограничения сняли, она осталась закрыта: там начались работы по замене эскалаторов и частичной замене конструкций наклонного хода. Комитет заявлял, что перед подрядчиком поставлена задача закончить ремонт как можно быстрее.