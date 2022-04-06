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    В Петербурге представили проект нового вестибюля станции «Электросила»

    Градостроительный совет при правительстве Петербурга 6 апреля рассмотрел предложенный архитектурно-строительный облик станции метро «Электросила». Помимо вестибюля там хотят заменить эскалаторы.

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    Фото: Институт «Трансэкопроект»
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    Заказчиком является комитет по развитию транспортной инфраструктуры, разработчиком — «Трансэкопроект» совместно с ООО «Архитектурная мастерская Сахновского». На месте одноэтажного павильона, который был открыт в 1961 году, предлагается построить двухэтажное здание. Вырастет и количество эскалаторов — с 3 до 4; кроме того, сменится расположение входа — согласно концепции, он сместится по часовой стрелке. Некоторые члены совета предложили все же ориентировать его непосредственно на Московский проспект.

    Фото: Институт «Трансэкопроект»
    Фото: Институт «Трансэкопроект»
    Фото: Институт «Трансэкопроект»
    Фото: Институт «Трансэкопроект»
    Фото: Институт «Трансэкопроект»
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    На заседании прозвучали различные мнения, большая часть выступающих высказывала предложения: в частности, уменьшить объем, избежать смешения стилей, уйти в сторону минимализма.

    Представитель комитета по развитию транспортной инфраструктуры пояснил, что увеличение объема связано с ужесточением норм по безопасности и нежеланием выходить за пределы участка. Задача была — поместить в вестибюле все необходимые для эксплуатации службы и оборудование, поэтому КРТИ просит воздержаться от радикальной переделки представленного проекта.

    Напомним, это не единственная станция на Московском проспекте, которую предложено изменить. Куда более радикальная перестройка ждет «Фрунзенскую», где появится диспетчерский центр метрополитена, Градсовет согласовал предложенную концепцию еще в январе. Кроме того, согласован и новый облик станции «Парк Победы». Все эти вестибюли возведены по типовому проекту, разработанному архитекторами А. С. Гецкиным и В. П. Шуваловой.

    Фото: Институт «Трансэкопроект»

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    Комментарии (3)

    265056402
    ну нафига козе баян. Уютная ламповая станция. Достаточно везде (!) сменить эти уродские двери, сокрушающие скоей кинетической энергией.
    Вспоминаем алгоритм билета на 60 минут: тариф прерывается при заходе в коммерческий автобус или метро. Т.о. раздолбав электросилу, надо будет выходить на М воротах, и за денюжку доезжать до места. Ну или единый золотой. Транспортная реформа в действии)
    Danik
    Попил продолжается!
    Новые станции нужны, а не новый вид станции! Разные вещи между прочим!
    allyouneedislove
    очередное убожество - без козырьков от осадков на время часа-пик (там вечные очереди на вход), без дополнительного навеса (чтобы люди могли прятаться, которые вышли из метро и вокруг осадки - зонтик не сразу раскрывается, порой его надо достать, распаковать)... на лето тоже ничего не продумано - где скамейки, где урны? =/

    зелёных насаждений тоже нет ...

    ... проект явно рисуют те, кто в Питере не живёт, и не в курсе того, что нужно городу...
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