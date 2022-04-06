В Петербурге представили проект нового вестибюля станции «Электросила»

Заказчиком является комитет по развитию транспортной инфраструктуры, разработчиком — «Трансэкопроект» совместно с ООО «Архитектурная мастерская Сахновского». На месте одноэтажного павильона, который был открыт в 1961 году, предлагается построить двухэтажное здание. Вырастет и количество эскалаторов — с 3 до 4; кроме того, сменится расположение входа — согласно концепции, он сместится по часовой стрелке. Некоторые члены совета предложили все же ориентировать его непосредственно на Московский проспект.

На заседании прозвучали различные мнения, большая часть выступающих высказывала предложения: в частности, уменьшить объем, избежать смешения стилей, уйти в сторону минимализма.



Представитель комитета по развитию транспортной инфраструктуры пояснил, что увеличение объема связано с ужесточением норм по безопасности и нежеланием выходить за пределы участка. Задача была — поместить в вестибюле все необходимые для эксплуатации службы и оборудование, поэтому КРТИ просит воздержаться от радикальной переделки представленного проекта.



Напомним, это не единственная станция на Московском проспекте, которую предложено изменить. Куда более радикальная перестройка ждет «Фрунзенскую», где появится диспетчерский центр метрополитена, Градсовет согласовал предложенную концепцию еще в январе. Кроме того, согласован и новый облик станции «Парк Победы». Все эти вестибюли возведены по типовому проекту, разработанному архитекторами А. С. Гецкиным и В. П. Шуваловой.

