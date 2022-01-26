Градсовет согласовал облик нового вестибюля метро «Фрунзенская» и отправил на переработку проект застройки «Ленэкспо»

Градостроительный совет одобрил архитектурно-градостроительный облик вестибюля станции петербургского метро «Фрунзенская», который планируется реконструировать. На переработку был отправлен эскиз жилого комплекса «Морская резиденция», который построят на месте «Ленэкспо». Это следует из протокола заседания совета, опубликованного на сайте комитета по градостроительству.
«За» представленный на январском заседании проект реконструкции вестибюля высказались 16 членов совета, против — шестеро. Рассмотреть здание со всех ракурсов можно здесь. А видеовизуализация — в нашем Instagram.
Реконструкция предполагает снос существующего вестибюля и строительство пятиэтажного здания, на верхних этажах которого разместится структура метрополитена — единый диспетчерский центр.
«Фонтанка» показывала и подробно рассказывала про проект застройки территории конгрессно-выставочного комплекса «Ленэкспо» на Васильевском острове. На заседании Градсовета отмечали незавершенность проекта при общем положительном впечатлении, однообразие фасадов, выходящих на Наличную улицу, и отсутствие этого фронта как центра композиции. Также члены совета констатировали необходимость предотвратить снос здания по адресу: Наличная, 6 (построенное по проекту архитектора Бурышкина).
Против предложенного проекта проголосовали 15 членов совета, семеро высказались «за».
Кроме того, совет одобрил облик нового жилого дома, который появится на месте бывшего ТК «Сампсониевский» (фасад здания выходит на улицу Фокина).