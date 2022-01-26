Градсовет согласовал облик нового вестибюля метро «Фрунзенская» и отправил на переработку проект застройки «Ленэкспо»

Градостроительный совет одобрил архитектурно-градостроительный облик вестибюля станции петербургского метро «Фрунзенская», который планируется реконструировать. На переработку был отправлен эскиз жилого комплекса «Морская резиденция», который построят на месте «Ленэкспо». Это следует из протокола заседания совета, опубликованного на сайте комитета по градостроительству.



«За» представленный на январском заседании проект реконструкции вестибюля высказались 16 членов совета, против — шестеро. Рассмотреть здание со всех ракурсов можно здесь. А видеовизуализация — в нашем Instagram.