«Ленэкспо» застроят жильем. «Фонтанка» показывает — каким

Фото: архитектурное бюро «Литейная часть-91» Поделиться Поделиться







Редевелопмент территории «Ленэкспо» на Васильевском острове, о котором говорят со времен открытия «Экспофорума», сдвинулся с места. В пятницу, 14 января, Градостроительный совет собирается рассмотреть архитектурно-градостроительный облик будущего комплекса жилой застройки.

Концепцию жилого квартала разработало архитектурное бюро «Литейная часть-91» (ее основатель, известный архитектор-реставратор Рафаэль Даянов ушел из жизни в январе 2021 года). Комплекс состоит из восьми жилых домов высотой в пять этажей, с единым стилобатом, а также пяти семиэтажных жилых зданий (три из них заявлены как жилье повышенной комфортности), десятиэтажного здания торгово-развлекательного комплекса с апарт-отелем, здания начальной школы и детского сада (они будут в одном корпусе) и десятиэтажной гостиницы на 300 номеров.



Фото: архитектурное бюро «Литейная часть-91» Фото: архитектурное бюро «Литейная часть-91» Фото: архитектурное бюро «Литейная часть-91» Фото: архитектурное бюро «Литейная часть-91» Фото: архитектурное бюро «Литейная часть-91» Поделиться Поделиться







В описании архитектурно-градостроительного облика указано, что жилую застройку (она формирует лицевой облик Наличной улицы, а также внутриквартального проезда) композиционно замыкает с одной стороны здание гостиницы, а с другой — ТРК.



Фото: архитектурное бюро «Литейная часть-91» Фото: архитектурное бюро «Литейная часть-91» Поделиться Поделиться







Дома расставлены таким образом, чтобы подарить дворам солнце с южной стороны и защитить от сильных ветров с запада и юго-запада. Первые этажи зданий будут отданы под коммерческие и коммунально-бытовые помещения. Вдоль внутриквартального проезда запланирована парковая зона.

На противоположном берегу ковша уже стоит бизнес-центр. Его ввели в эксплуатацию в январе прошлого года. Застройщиком выступило АО «Экспофорум», здесь расположится офис «Русхимальянса».

Как и бизнес-центр, жилой комплекс предлагается выполнить «в тёплых охристых оттенках», внешне оба проекта перекликаются по стилю. Авторы видят отделку в основном из архитектурного бетона и натурального камня. Фасады украшены пилястрами, наличниками, тягами по карнизам, фронтонами и межоконными вставками.



Фото: архитектурное бюро «Литейная часть-91» Фото: архитектурное бюро «Литейная часть-91» Фото: архитектурное бюро «Литейная часть-91» Поделиться Поделиться









Согласно выписке из Росреестра, участок площадью 119,6 тыс. кв. м на правах долевой собственности принадлежит владельцам инвестиционных паев комбинированного закрытого паевого инвестиционного фонда «Зенит-М». Если верить информации из базы СПАРК, ЗПИФом управляет ООО «УК "Меркури Кэпитал Траст"» (в этом юрлице по 45,5% принадлежит Дмитрию Степанову и Тимофею Котеневу, 8,99% — Дмитрию Кузнецову). Эта же компания является и заказчиком архитектурной концепции жилого комплекса. Редакция связалась с фирмой, контакты журналиста обещали передать представителю УК в Петербурге. Однако на момент выхода материала сотрудник компании не вышел на связь.

Сроки реализации проекта пока неизвестны. Однако встает логичный вопрос, куда переместится временный ковидный госпиталь, сейчас он занимает павильон «Ленэкспо» № 5. Соседний павильон № 7 пока законсервирован. В госпитале для ветеранов войн редакции сообщили, что договор о размещении действует до 16 марта. «Фонтанка» попросила комитет по здравоохранению прокомментировать, планируется ли продлевать договор и куда может переехать госпиталь, и рассчитывает на ответ.



«Экспофорум», как более современную и масштабную альтернативу «Ленэкспо», торжественно открыли в 2014 году, туда же впоследствии «переехал» и Петербургский международный экономический форум. С 2010 года «Ленэкспо» владели структуры «Газпрома», однако с прошлого года у актива официально новые владельцы.

В 2018 году «Фонтанка» писала о проблемах со стартом редевелопмента — на тот момент хозяева намечали старт на 2019 год и разворот после 2021 года, когда съедут крупные арендаторы — в частности когда Морской салон все же перебазируется в Кронштадт. В марте 2021 года стало известно, что с площадки съезжают оба работавших там ресторана.

Ирина Корбат, «Фонтанка.ру»

