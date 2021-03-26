Оба ресторана, расположенные в корпусах «Ленэкспо» на Васильевском острове в Петербурге, объявили о том, что с 31 марта прекращают работу из-за требований владельца недвижимости. Они оставались там всю пандемию и соседствовали с коронавирусным госпиталем, однако теперь, похоже, старые планы о редевелопменте этой площадки снова становятся актуальными, и лишние арендаторы ей не нужны.

В ресторане средиземноморской кухни Porto Maltese, прилегающем к павильону № 7, «Фонтанке» 25 марта подтвердили, что заведение работает до конца месяца и закрывается. «Нам, конечно, очень жалко. Мы тут вообще все перенервничали», — пожаловалась администратор ресторана.



Управляющий Porto Maltese Саво Чирович поделился переживаниями с «Фонтанкой». «Нам просто прислали письмо в начале марта, что мы должны освободить помещения до конца месяца. Причем мы уже тут находимся, грубо говоря, 15 лет. Нам сказали, чтобы мы собирали свои вещи и закрывали ресторан. Мы сами в шоке, потому что персонал остается без работы, за месяц мы не успели найти новое помещение. Писали письма, жалобы, чтобы нам продлили аренду хотя бы на полгода, но получили обратный ответ, что мы должны освободить помещение до 31 марта», — рассказал он.

По его словам, причины своего решения и такую категоричность арендодатели не объяснили, о них остается только догадываться. «Подробности кто нам скажет? Мы тут только арендаторы, и больше никто, — сокрушается Чирович. — Мы ничего лишнего не просили — просто по-человечески, чтобы у нас была возможность найти другое помещение и чтобы народ без работы не остался. По Трудовому кодексу мы не имеем право их уволить за месяц».

По информации управляющего Porto Maltese, соседний ресторан китайской кухни, расположенный в павильоне № 6, попал в абсолютно такую же ситуацию.



«Большой ресторан Цинь» ночью 25 марта опубликовал в своем Instagram сообщение, что закрывается с 31 марта по не зависящим от него причинам. Заведение заверило посетителей, что уже подыскало место для переезда. Достоверность информации о скором закрытии «Фонтанке» подтвердил администратор ресторана.

Фото: скриншот instagram.com Поделиться Поделиться







Однако после этого управляющий заведением Сеймур Мамедов вышел на связь с редакцией и опроверг слова сотрудницы. «Мы сейчас договариваемся о продлении договора аренды ресторана, — сказал он «Фонтанке». — Просто у нас людей нет; если нам не пойдут на уступки по аренде, мы закрываемся». Публикацию в соцсети, провисевшую к этому моменту в официальном аккаунте несколько часов, он объяснил ошибкой пиарщика, который должен был ее убрать.

Источник «Фонтанки» среди крупнейших игроков ресторанного рынка сообщил, что не слышал об арендных неприятностях коллег из «Ленэкспо», но отметил, что терять такое хорошее место перед очным ПМЭФ-2021 было бы обидно.

Сейчас это единственные организации, продолжающие вести в «Ленэкспо» бизнес, да еще и приносивший в докризисное время миллионы прибыли. Остальных арендаторов можно понять — пандемия все же. После закрытия ресторанов на территории выставочного комплекса останется только временный госпиталь, мощности которого власти города держат в резерве на случай третьей волны пандемии коронавируса. По сведениям источника «Фонтанки», знакомого с ситуацией в «Ленэкспо», контракты охранных организаций, стерегущих госпиталь, действуют до октября. Конечно, продлить их при неблагоприятной эпидситуации ничего не стоит, как и свернуть больничные койки в случае победы над вирусом. «Фонтанка» отправила в Комздрав вопросы о сроке действия текущего договора аренды павильонов.



В восьмом корпусе, где сейчас разместился госпиталь, раньше давал представления Санкт-Петербургский детский ледовый театр. С наступлением коронавируса он начал подыскивать себе новую площадку, арендовав в соседнем корпусе место под хранение декораций. 1 января 2021 года театр заключил с ООО «Ленэкспо» договор на аренду антресолей павильона № 8, действующий до 20 января. Информации о допсоглашениях в закупке нет.

В ледовом театре «Фонтанке» сообщили, что он окончательно съехал из «Ленэкспо» в 2021 году. По данным сайта госзакупок, с февраля имущество учреждения хранится на площадке «Экспофорума» в Шушарах. Договор заключен с компанией «ПАН-БАЛТСервис», 100% которой принадлежат ООО «ЭкспоФорум-Интернэшнл».

Здания и земля на Большом проспекте Васильевского острова, 103, принадлежат ООО «Ленэкспо», но операционной компанией комплекса выступает «ЭкспоФорум-Интернэшнл». По данным СПАРК, она на 25% принадлежит «Газпромбанк-Инвесту» и на 75% — закрытому комбинированному ПИФу «Газпромбанк — Коллективный».



Владельцы «Ленэкспо» заговорили о масштабном редевелопменте территории выставочного комплекса сразу после запуска «Экспофорума» в Шушарах в 2015 году. Предполагалось, что павильоны в Гавани снесут и вместо них возведут жилые дома, бизнес-центр, а также променад и яхт-клуб. Начать работы планировалось в 2017–2018 годах, но этого не произошло. Зато за это время у «Ленэкспо» появилось несколько крупных якорных арендаторов — Центр импортозамещения Смольного, Китайский бизнес-парк и «Цинь», называющий себя самым большим в Европе рестораном кухни Поднебесной. Спустя три года «ЭФ-Интернэшнл» объявила, что с конца 2019 года планирует избавиться от павильонов 1 и 2. Сроком окончания работы для остальных зданий называли 2021 год.

«Фонтанка» направила запрос в «ЭкспоФорум-Интернэшнл» с просьбой уточнить, на какой стадии сейчас находится реализация его масштабного проекта.

Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»