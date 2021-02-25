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Временный госпиталь «Ленэкспо» не будут сворачивать на случай третьей волны пандемии

Губернатор Петербурга Александр Беглов прокомментировал выписку пациентов из временного госпиталя в «Ленэкспо». Как он заявил 25 февраля в эфире телеканала 78, койки в павильонах центра оставят для резерва.

«"Ленэкспо" спас нас и при первом, и при втором подъеме заболеваемости COVID, он свою задачу выполнил. Если будет третий подъем, запас коек у нас будет», — заявил губернатор.

Из временного госпиталя в «Ленэкспо» 25 февраля выписали последних пациентов. Врачи были переведены на основные площадки Госпиталя ветеранов войн. Всего в «Ленэкспо» было оборудовано около 2,5 тысяч коек.

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Комментарии (1)

Cveta
Судя по Европе, конечно и у нас будет 3 волна, где то через месяц.
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