Временный госпиталь «Ленэкспо» не будут сворачивать на случай третьей волны пандемии

Губернатор Петербурга Александр Беглов прокомментировал выписку пациентов из временного госпиталя в «Ленэкспо». Как он заявил 25 февраля в эфире телеканала 78, койки в павильонах центра оставят для резерва.



«"Ленэкспо" спас нас и при первом, и при втором подъеме заболеваемости COVID, он свою задачу выполнил. Если будет третий подъем, запас коек у нас будет», — заявил губернатор.

Из временного госпиталя в «Ленэкспо» 25 февраля выписали последних пациентов. Врачи были переведены на основные площадки Госпиталя ветеранов войн. Всего в «Ленэкспо» было оборудовано около 2,5 тысяч коек.