Будущую «Фрунзенскую» немного перерисовали. Меняются фасады

Судя по материалам, подготовленным ООО «Архитектурное бюро А.С.+», основные конструктивные решения остаются такими же, какие были представлены градсовету осенью. Однако меняются фасадные решения: это относится как к парадной части, так и к западному фасаду, где теперь образована полноценная дуга без стыков и переосмыслено расположение окон. Сравнить можно ниже: слева — «было», справа — «стало».
Напомним, реконструкция вестибюля предполагает демонтаж существующего павильона «Фрунзенской» с последующим возведением нового пятиэтажного объема. Он включает новый наземный вестибюль станции и расположенный над ним единый диспетчерский центр. Высота по фасаду — 24,35 м, по шпилям несущей конструкции купола — 27,1 м.
Смольный уже выдал градплан участка для реконструкции. Планируется, что часть со сменой эскалаторов стартует уже в 2022 году, а полноценная смена облика — позже. Закончить работы должны в 2026 году. Смольный оценивал стоимость в 6,5 млрд рублей и рассчитывал получить эти средства в виде инфраструктурного кредита от федерального центра.