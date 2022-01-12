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Будущую «Фрунзенскую» немного перерисовали. Меняются фасады

На ближайшем заседании градостроительного совета Петербурга, по данным «Фонтанки», будет в очередной раз рассмотрена концепция перестройки станции метро «Фрунзенская» с расположением единого диспетчерского центра подземки. По-прежнему планируется семь этажей, включая два подземных.

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Судя по материалам, подготовленным ООО «Архитектурное бюро А.С.+», основные конструктивные решения остаются такими же, какие были представлены градсовету осенью. Однако меняются фасадные решения: это относится как к парадной части, так и к западному фасаду, где теперь образована полноценная дуга без стыков и переосмыслено расположение окон. Сравнить можно ниже: слева — «было», справа — «стало».

Фото 1:Проектная организация: ООО «Архитектурное бюро А.С.+»
Фото 2:Проектная организация: ООО «Архитектурное бюро А.С.+»
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Фото 1:Проектная организация: ООО «Архитектурное бюро А.С.+»
Фото 2:Проектная организация: ООО «Архитектурное бюро А.С.+»
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Фото 1:Проектная организация: ООО «Архитектурное бюро А.С.+»
Фото 2:Проектная организация: ООО «Архитектурное бюро А.С.+»
ПоделитьсяПоделиться
Фото 1:Проектная организация: ООО «Архитектурное бюро А.С.+»
Фото 2:Проектная организация: ООО «Архитектурное бюро А.С.+»
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Фото 1:Проектная организация: ООО «Архитектурное бюро А.С.+»
Фото 2:Проектная организация: ООО «Архитектурное бюро А.С.+»
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Напомним, реконструкция вестибюля предполагает демонтаж существующего павильона «Фрунзенской» с последующим возведением нового пятиэтажного объема. Он включает новый наземный вестибюль станции и расположенный над ним единый диспетчерский центр. Высота по фасаду — 24,35 м, по шпилям несущей конструкции купола — 27,1 м.

Смольный уже выдал градплан участка для реконструкции. Планируется, что часть со сменой эскалаторов стартует уже в 2022 году, а полноценная смена облика — позже. Закончить работы должны в 2026 году. Смольный оценивал стоимость в 6,5 млрд рублей и рассчитывал получить эти средства в виде инфраструктурного кредита от федерального центра.

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Комментарии (13)

AP-SPb
Плохо, что совсем на Московский вытащили. Это совсем в каменные джунгли превращает место. Утопленное расположение существующей хоть чуть-чуть воздуха оставляло.
Sonata
Напрашиваются скульптуры арийских воинов по бокам от входа.
266848500
Я бы сделал гибрид - заднюю часть оставил старой, а лицевую - новой. Эти новые окошки-бойницы выглядят нелепо в таком количестве. Цвет, кстати, мне больше новый нравится.
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