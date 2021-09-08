Фото: Проектная организация: ООО «Архитектурное бюро А.С.+» Поделиться Поделиться







Градостроительный совет Петербурга 8 сентября рассмотрел проект нового вестибюля станции метро «Фрунзенская», в котором должен расположиться единый диспетчерский центр всея подземки. Время совсем уж смелых предложений кануло в лету, однако проект, на который просят денег у федералов, снова устроил не всех.



На самом деле, Смольный уже показывал эту версию — правда, не нам и не в таком объеме. Дело в том, что городские власти составили объемную заявку на получение от федерального центра так называемых инфраструктурных кредитов на всякое серьезное. В том числе — на создание единого диспетчерского центра в составе реконструированного вестибюля «Фрунзенской», ни много ни мало — 6,5 млрд. «Фонтанка» подробно разбирала эту заявку, так что один из ракурсов будущего здания засветили еще в июне.



Вопрос ракурса в данном случае принципиален. Москва вряд ли сильно интересуется архитектурной стороной дела, когда решает, на что одалживать регионам, однако ей отправили наиболее традиционный вид на строение. Градсовету дали полюбоваться со всех сторон, и прямых углов в проекте оказалось гораздо меньше.



Фото: Проектная организация: ООО «Архитектурное бюро А.С.+» Фото: Проектная организация: ООО «Архитектурное бюро А.С.+» Фото: Проектная организация: ООО «Архитектурное бюро А.С.+» Фото: Проектная организация: ООО «Архитектурное бюро А.С.+» Фото: Проектная организация: ООО «Архитектурное бюро А.С.+» Фото: Проектная организация: ООО «Архитектурное бюро А.С.+» Фото: Проектная организация: ООО «Архитектурное бюро А.С.+» Поделиться Поделиться







Новую концепцию предложило московское ООО «Архитектурное Бюро А.С.+», главным исполнителем значится его гендиректор и владелец Александр Сохацкий. Именно ему выпала доля несколько снизить градус авангарда после предложенного несколько лет назад здания в виде паука от ООО «СУАР.Т-проект». «Ленметрогипротранс» так и не провел тогда полноценное проектирование на основе этого эскиза, позднее новым генеральным проектировщиком по заказу «Петербургского метрополитена» стало столичное ООО «Единые системные технологии», которое и привлекло Сохацкого.



В его видении, новая «Фрунзенская» — это 7-этажное (включая два подземных уровня) здание с неэксплуатируемой кровлей, возвышающееся над землей не более, чем на 28 метров (по фасаду 24‚4 м, по шпилям несущей конструкции купола — 27,1 м). Площадь застройки — почти 2 тысячи квадратных метров, общая площадь помещений — 8,2 тысячи квадратов. На двух подземных и двух надземных этажах должны располагаться инфраструктурные объекты, на 3–5 этажах — пресловутый Единый диспетчерский центр метро: «Сейчас движение поездов контролируется из Управления метрополитена, за каждой линией закреплены от одного до трёх диспетчеров движения и три диспетчера инфраструктуры, — объясняла ранее подземка смысл этого образования. — После реализации проекта всех их планируется разместить в едином пространстве — «объединённых диспетчерских кругах».



Фасады подковообразного в плане здание решены в современной стилистике, сообщает проект, и разделены на три части: нижний стилобатный ярус; средний — с выступающими пилонами, с простенками, с облицовкой серым испанским известняком и с остеклением (стеклопакеты из осветленного энергоэффективного стекла); аттик с частыми пилонами и все с тем же известняком. Предусмотрен атриум диспетчерского зала с куполом.



Фото: Проектная организация: ООО «Архитектурное бюро А.С.+» Фото: Проектная организация: ООО «Архитектурное бюро А.С.+» Фото: Проектная организация: ООО «Архитектурное бюро А.С.+» Фото: Проектная организация: ООО «Архитектурное бюро А.С.+» Фото: Проектная организация: ООО «Архитектурное бюро А.С.+» Фото: Проектная организация: ООО «Архитектурное бюро А.С.+» Фото: Проектная организация: ООО «Архитектурное бюро А.С.+» Поделиться Поделиться







«Фасады здания решены в контексте застройки Московского проспекта 40-х — 50-х гг. ХХ века, — говорится в материалах. — Композиционные приемы отражают симбиоз исторической архитектуры и эстетики нынешнего времени. Вход в вестибюль станции метро «Фрунзенская» с восточной стороны здания оформлен выступающей из плоскости фасада монументальной аркадой, перекликающейся по масштабу и ритму с входными пропилеями памятника архитектуры, Скотопригонного двора (1826 г.). С южной стороны здания находится вход в Единый диспетчерский центр метрополитена, выполненный в современной стилистике».

Авторы считают, что в этой части Московского проспекта здание станет «сомасштабным элементом, своеобразным связующим звеном между комплексом Скотопригонного двора и многоэтажной застройкой».



Вот насчет сомасштабности и связности на Градсовете и поспорили. Как рассказал «Фонтанке» замглавы городского отделения Всероссийского общества охраны памятников (ВООПиК) Александр Кононов, голосование в пандемийную эпоху не только тайное, но и удаленное, так что итоги заседания сейчас оценить сложно. Тем не менее, на заседании прозвучал ряд замечаний в отношении проекта. По его словам, некоторых взволновала неизбежная утрата нынешнего павильона, возведенного в 1961 г. по типовому проекту, разработанному архитекторами А.С.Гецкиным И В.П.Шуваловой. «Архитектурное решение павильона лаконично: здание имеет нейтральный облик фасадов и представляет собой одноэтажный, круглый в плане объем, перекрытый куполом и соединенный с остекленным киоском. Историко-культурной ценности объект не имеет, — приговаривает проект и намекает, что нечего цепляться за приземистый вестибюль. — Целостной объемно-пространственной композиции застройки нa прилегающих участках до настоящего времени не сложилось. Выстроенный в 1980-е гг. на соседнем к югу участке жилой дом составляет яркий масштабный и стилистический контраст к комплексу Скотопригонного двора, расположенному к северу от исследуемого участка. В настоящее время активно застраивается внутриквартальная территория. Формируется современный архитектурноградостроительный контекст, характеризующийся крупным масштабом (7–19 этажей) и современной стилистикой». По словам Кононова, после сноса нынешней «Фрунзенской» из станций по такому типовому проекту останется только «Электросила».



Глава центра экспертиз «ЭКОМ» Алексей Карпов признает, что московский проектировщик проделал большую работу. Но сама задача кажется ему сложно выполнимой, если не прирезать территорию, так как нынешний участок под застройку — грушевидный, и его более узкая часть как раз выходит на Московский проспект. По мнению Карпова, к участку застройки «Фрунзенской» как раз можно было бы пришить дополнительные метры, в отличие от ситуации с «Парком Победы», где земля вокруг вестибюля — это территория объекта культурного наследия. Кроме того, были замечания по пропорциям, ведь в предложенном виде здание может напоминать очень большую вентшахту.



Авторы проекта считают, что участок удален от трассы Московского проспекта и пять сияющих этажей не будут включены «в структуру охраняемого визуального направления вдоль Московского проспекта». «Анализ перспективных построений показал, что реконструированный павильон будет включен в современный архитектурно- градостроительный контекст, — значится в материалах. — Архитектурным фоном для его восприятия станут многоэтажный комплекс жилой застройки ЖК «Променад».



Приступить к реконструкции вестибюля, включая замену эскалаторов, предполагается в следующем году, к полноценной перестройке приступят позже. Предполагается, что полностью новое здание с единым диспетчерским центром будет построено в 2026 году.



Николай Кудин, Ирина Корбат, «Фонтанка.ру»

