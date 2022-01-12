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На месте ТК «Сампсониевский», который уже начали сносить, появится жилье

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Градостроительный совет Петербурга 14 января рассмотрит на заседании облик жилого комплекса, который планируется возвести на месте торгового комплекса «Сампсониевский» на улице Фокина.

На месте бывшего торгово-офисного комплекса «Сампсониевский» (в границах Малого и Большого Сампсониевских проспектов, улицы Фокина и Выборгской набережной) появится жилой комплекс переменной этажности (1–6–7–10 этажей) на 590 квартир с подземным паркингом.

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Автором проекта является архитектурное бюро «Евгений Герасимов и партнеры».

Ранее «Фонтанка» показывала, как сносят торговый комплекс. Согласно выписке из Росреестра, участок принадлежит ООО «Статус», единоличным владельцем этой компании является основатель компании LEGENDA Intelligent Development, девелопер Василий Селиванов.

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Комментарии (14)

Cashmare
а недалеко гидроприбор, они там как - получили разрешение на пятый класс опасности?
dedmoroz_5e4d8827384c2
Ужас.
виннопухх
Отлично! Квартал преображается. Ещё бы снесли то убожество, что по другую сторону Focking street в виде полуразвалившегося цеха.
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