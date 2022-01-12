На месте ТК «Сампсониевский», который уже начали сносить, появится жилье

Градостроительный совет Петербурга 14 января рассмотрит на заседании облик жилого комплекса, который планируется возвести на месте торгового комплекса «Сампсониевский» на улице Фокина.
На месте бывшего торгово-офисного комплекса «Сампсониевский» (в границах Малого и Большого Сампсониевских проспектов, улицы Фокина и Выборгской набережной) появится жилой комплекс переменной этажности (1–6–7–10 этажей) на 590 квартир с подземным паркингом.
Автором проекта является архитектурное бюро «Евгений Герасимов и партнеры».
Ранее «Фонтанка» показывала, как сносят торговый комплекс. Согласно выписке из Росреестра, участок принадлежит ООО «Статус», единоличным владельцем этой компании является основатель компании LEGENDA Intelligent Development, девелопер Василий Селиванов.