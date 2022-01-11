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В Петербурге сносят ТК «Сампсониевский». Земля под ним годится для жилых высоток

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В Петербурге на улице Фокина вблизи Пироговской набережной 11 января сносят торговый комплекс «Сампсониевский». Об этом «Фонтанке» сообщил читатель Никита.

«На улице Фокина приступили к активной фазе сноса торгового комплекса «Сампсониевский», — рассказал он. Сносят лицевое здание по адресу дом 1, корпус 1 по улице Фокина.

Фото: Читатель «Фонтанки»
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На участке площадью 21,5 тыс. кв. метров расположен торгово-комплекс, который разместился в зданиях бывшего текстильного комбината. В 2020 году недвижимость общей площадью более 41,6 га кв. метров на торгах реализовал банк «Траст», как писал NSP.ru, за сумму более миллиарда рублей.

Участок, согласно выписке из Росреестра, принадлежит ООО «Статус», единственным владельцем которого является основатель компании LEGENDA Intelligent Development, девелопер Василий Селиванов. Это же юрлицо выиграло и торги по зданиям на Фокина.

Как следует из данных публичной кадастровой карты, разрешенный вид использования земли — многоэтажная жилая застройка. Однако в настоящее время разрешение на строительство на данном участке Госстройнадзор не выдавал. Ранее в СМИ звучали предположения, что часть территории высвободят под жилой проект.

Фото: Читатель «Фонтанки»

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Комментарии (13)

angel of death
там столько лет тусил Чешский Двор.... сдулись бедняжки - ушли в онлайн...
dedmoroz_5e4d8827384c2
там и без высоток пробки всегда стоят, а с новыми жилыми высотками, будет полная задница

лучше, деловое и производственные назначение участка сохранить или полноценный отель, но у нас всё, вне сомнений, будет - кверх ногами
Vlsk
Сампсониевская мануфактура была старейшей из ткацких фабрик Выборгской стороны. Основана фабрика была в 1836 г. и занимала огромную территорию между Большой Невкой и Сампсониевским (ныне Большим Сампсоньевским) проспектом, ограниченную улицами Фокина (бывшей Батальонной) и Гренадерской.

Сампсониевская бумагопрядильная мануфактура -
Ленинградская государственная прядильно-ткацкая фабрика "Октябрьская"
ОАО "Петербургский текстиль" -
Деловой центр "Сампсониевский"

Конечно, зачем городу история или производство? Вот воткнуть очередной ЖК намного лучше.

И ведь никто не вспомнит как в 90ые закупленное в германии новейшее прядильное оборудование было демонтировано и за копейки продано в Турцию. А Фабрика стала очередным никому не нужным ТК, не так ли Алексов Николай Валентинович?
А как Вологодский текстиль поживает ? Ах да, Активы Николая Алексова — ТЦ "Сампсониевский" и фабрика "Вологодский текстиль" — банкротятся. (2017)

ЖК нужнее чем производство. Вот только где потом работать людям?
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