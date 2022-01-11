В Петербурге сносят ТК «Сампсониевский». Земля под ним годится для жилых высоток

В Петербурге на улице Фокина вблизи Пироговской набережной 11 января сносят торговый комплекс «Сампсониевский». Об этом «Фонтанке» сообщил читатель Никита.
«На улице Фокина приступили к активной фазе сноса торгового комплекса «Сампсониевский», — рассказал он. Сносят лицевое здание по адресу дом 1, корпус 1 по улице Фокина.
На участке площадью 21,5 тыс. кв. метров расположен торгово-комплекс, который разместился в зданиях бывшего текстильного комбината. В 2020 году недвижимость общей площадью более 41,6 га кв. метров на торгах реализовал банк «Траст», как писал NSP.ru, за сумму более миллиарда рублей.
Участок, согласно выписке из Росреестра, принадлежит ООО «Статус», единственным владельцем которого является основатель компании LEGENDA Intelligent Development, девелопер Василий Селиванов. Это же юрлицо выиграло и торги по зданиям на Фокина.
Как следует из данных публичной кадастровой карты, разрешенный вид использования земли — многоэтажная жилая застройка. Однако в настоящее время разрешение на строительство на данном участке Госстройнадзор не выдавал. Ранее в СМИ звучали предположения, что часть территории высвободят под жилой проект.