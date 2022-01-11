В Петербурге сносят ТК «Сампсониевский». Земля под ним годится для жилых высоток

«На улице Фокина приступили к активной фазе сноса торгового комплекса «Сампсониевский», — рассказал он. Сносят лицевое здание по адресу дом 1, корпус 1 по улице Фокина.

В Петербурге на улице Фокина вблизи Пироговской набережной 11 января сносят торговый комплекс «Сампсониевский». Об этом «Фонтанке» сообщил читатель Никита.

На участке площадью 21,5 тыс. кв. метров расположен торгово-комплекс, который разместился в зданиях бывшего текстильного комбината. В 2020 году недвижимость общей площадью более 41,6 га кв. метров на торгах реализовал банк «Траст», как писал NSP.ru , за сумму более миллиарда рублей.

Участок, согласно выписке из Росреестра, принадлежит ООО «Статус», единственным владельцем которого является основатель компании LEGENDA Intelligent Development, девелопер Василий Селиванов. Это же юрлицо выиграло и торги по зданиям на Фокина.



Как следует из данных публичной кадастровой карты, разрешенный вид использования земли — многоэтажная жилая застройка. Однако в настоящее время разрешение на строительство на данном участке Госстройнадзор не выдавал. Ранее в СМИ звучали предположения, что часть территории высвободят под жилой проект.

