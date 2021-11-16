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Смольный согласовал будущий облик станции метро «Парк Победы»

Перечень заключений Смольного о согласовании архитектурно-градостроительного облика пополнился проектом реконструкции вестибюля станции «Парк Победы». Его обсуждали полтора года назад.

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Судя по дате в реестре, решение принято на прошлой неделе. К записи прикреплена одна иллюстрация — развертка по Московскому проспекту за авторством Архитектурной мастерской Сахновского.

Фото: автор АМС
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Судя по внешнему объему, речь идет о той же концепции, которую мастерская выносила на градостроительный совет в начале 2020 года. Тогда обсуждалось, что входная группа разместится со стороны Бассейной, а торговые площади — со стороны Кузнецовской. «Фонтанка» направила уточняющие вопросы в КГА. Там сообщили, что согласован тот самый облик, который выносился на градсовет, — с незначительными корректировками по итогам замечаний.

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Еще в 2019 году Петербургский метрополитен заключил 150-миллионный контракт на проектирование реконструкции павильона «Парка Победы» с заменой эскалаторов. На данный момент он действует до осени 2022 года. Это не единственная станция, где предполагается в ближайшие 10 лет заменить эскалаторы: вместе с «Фрунзенской», «Чернышевской», «Площадью Ленина-1», Площадью Восстания-2» и «Электросилой» «Парк Победы» вошел в заявку Смольного на федеральное кредитование.

Ранее, напомним, градсовет рассмотрел концепцию нового вестибюля «Фрунзенской» с единым диспетчерским центром метрополитена.

Фото: автор АМС

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Комментарии (13)

260843741
Внешний вид несколько перекликается с расположенным напротив зданием публичной библиотеки. Смущает, что станция развернута боком, но, как я понимаю, это сделано, чтобы люди сразу прямо шли к турникетам и на эскалаторы. Сейчас там одна из проблем, что вход прямо от проспекта, а турникеты и эскалаторы - на 90 градусов поворот налево. И получается толкучка между турникетами и кассами.
f0ntan
Чтобы не было никаких возражений против наземного вестибюля, а именно одних раздражает классический вид, других современный, третих вход сбоку, этот наземный вестибюль надо вообще убрать. И сделать вход на станцию метро из подземного перехода, как на "Московской", "Новочеркасской", "Садовой". Подземный переход под Московским проспектом есть. Снести этот страшный наземный вестибюль, а подземный переход продлить от Московского до эскалаторов, до подземного вестибюля станции метро, как на соседней "Московской"
Штиль
Саркофаг - гробница закопанных талантов архитектурного зодчества.
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