Смольный согласовал будущий облик станции метро «Парк Победы»

Судя по дате в реестре, решение принято на прошлой неделе. К записи прикреплена одна иллюстрация — развертка по Московскому проспекту за авторством Архитектурной мастерской Сахновского.
Судя по внешнему объему, речь идет о той же концепции, которую мастерская выносила на градостроительный совет в начале 2020 года. Тогда обсуждалось, что входная группа разместится со стороны Бассейной, а торговые площади — со стороны Кузнецовской. «Фонтанка» направила уточняющие вопросы в КГА. Там сообщили, что согласован тот самый облик, который выносился на градсовет, — с незначительными корректировками по итогам замечаний.
Еще в 2019 году Петербургский метрополитен заключил 150-миллионный контракт на проектирование реконструкции павильона «Парка Победы» с заменой эскалаторов. На данный момент он действует до осени 2022 года. Это не единственная станция, где предполагается в ближайшие 10 лет заменить эскалаторы: вместе с «Фрунзенской», «Чернышевской», «Площадью Ленина-1», Площадью Восстания-2» и «Электросилой» «Парк Победы» вошел в заявку Смольного на федеральное кредитование.
Ранее, напомним, градсовет рассмотрел концепцию нового вестибюля «Фрунзенской» с единым диспетчерским центром метрополитена.