«Ладожская» от Л до Я. Мануал по закрытой станции метро на год вперед

Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





С нынешней недели по Красногвардейскому району поехали автобусы 24М и 27М. Это временные маршруты, их задача — доставить тех, кто привык ездить к «Ладожской», к другим станциям метро. «Ладожская» пока еще не закрыта, она уйдет на ремонт с 4 марта, но местным жителям нужно привыкнуть к новым направлениям, поэтому их запустили заранее. А «Фонтанка» заранее объясняет, что еще поможет огромному району пережить закрытие главного транспортного узла почти на год.



Граждане, ну далась вам эта «Новочеркасская»



Для того, чтобы подготовить жителей к закрытию «Ладожская», комитет по транспорту и «Организатор перевозок» каждый на своем сайте открыли специальные разделы — по аналогии с «Чернышевской», которая тоже закрылась на долгий ремонт. Задача в том, чтобы заранее показать пассажирам, куда и на чем им теперь надо будет добираться почти год — а «Ладожскую» будут приводить в порядок 11 месяцев. Вообще, информационную кампанию власти ведут как минимум с начала года: через те же сайты, СМИ, медиапанели в подвижном составе, новые схемы движения на остановочных пунктах, с помощью аудиоинформирования в метро,





Сухие цифры выглядят так: к услугам горожан 32 наземных маршрута: 19 городских автобусов, 2 трамвая, 1 троллейбус и десяток автобусов смежных с Ленобластью. Схемы для наглядности здесь.



Поделиться Поделиться





«Фонтанка» тоже показывала их. Если коротко — пассажиропоток перераспределяют к нескольким станциям метро. Сейчас на «Ладожскую» в среднем входят 44 тысячи человек в день, а в пиковый утренний час она принимает 8,7 тысяч пассажиров. В Смольном посчитали, откуда приезжают все те люди, которых с 4 марта встретят закрытые двери станции метро: 35% привозит трамвайная концессионная сеть «Чижик», которая 4 маршрутами обслуживает Красногвардейский район; 15% — автобусы и троллейбусы; 16% — смежные с Ленобластью автобусные направления; 22% — прибывают на вокзал; ну и 12% приходят на своих двоих из окрестных кварталов.



«Ладожская» действительно самая загруженная станция из здешних. Скажем, «Площадь Александра Невского-1» обслуживает 24 тысячи человек в день, «Площадь Александра Невского -2» — 10,6 тысяч, «Новочерскасская» — 28 тысяч. Пиковые нагрузки на них не превышают 4,6 тысяч в час.



Инфографика: Соня Осколкина Поделиться Поделиться





Инфографика: Соня Осколкина Поделиться Поделиться







Именно на эти станции и выпадет основная нагрузка, когда закроется «Ладожская» — ниже схемы маршрутов, которые повезут туда людей. Это бесплатный трамвай № 30, автобусы №№ 24, 24М, 27, 27М, 46, 131, 183, 222, 271, 295, троллейбус № 22. На те из них, которые уходят от метро «Ладожская» (автобусы №№ 24, 24М, 27, 27М, троллейбус № 22) будут пересаживаться пассажиры четырех маршрутов «Чижика», которые, как и раньше, будут приезжать к станции.



Поделиться Поделиться





К «Новочеркасской» же перенаправят маршруты из района Охты и пр. Энергетиков — автобусы №№ 131, 183, 222, 271, 295.



Поделиться Поделиться





Городские власти, впрочем, обеспокоены тем, что каждый второй пассажир может пойти по пути наименьшего сопротивления и выгружаться из транспорта именно на «Новочеркасской»: ее пропускная способность ограничена. Именно поэтому, например, изначально предполагавшийся трамвайный шаттл № 30 «Ладожская» — «Новочеркасская» превратился в «Ладожская» — «Новочерскасская» — «Площадь Александра Невского», и комтранс предпочел бы, чтобы все ехали до конечной. И именно поэтому временные автобусные маршруты 24М и 27М, которые дублируют №№ 24 и 27, на обратном пути из Красногвардейского района вообще не останавливаются у «Новочеркасской» — чтобы она не захлебнулась.



В целом, основной артерией на этом направлении станет Заневский проспект — на разных своих участках. По нему раз в минуту должно проезжать что-то к «Новочеркасской» или к «Площади Александра Невского». А для этого нужна выделенка для автобусов и троллейбусов, ее организуют с помощью разметки и дорожных знаков. «На участке от ул. Стахановцев до пр. Энергетиков, планируется установить комплексы фотовидеофиксации «Кордон-М» для фиксации нарушения движения транспортных средств по выделенной полосе», — намекает комитет по транспорту.



Помимо этих двух станций существенную часть пассажиропотока, почти треть, на себя примут «Проспект Большевиков» и «Улица Дыбенко». Сюда, к примеру, поедут автобусы из кварталов Ржевка-Пороховые: №№ 30, 77, 92, 102, 164, 169, 264, 288 и троллейбус № 43. И сюда же перенаправят смежные с областью автобусы: № 430, 430А, 462, 462Р, 531 — к станции «Проспект Большевиков», № 429, 453, 531А, 532, 533 — к станции «Улица Дыбенко».



Поделиться Поделиться





«Невский» до Невского



Бесплатный общественный транспорт — это, мягко говоря, экзотика, так что трамвайный шаттл № 30 обречен стать главным хитом транспортного обеспечения на время закрытия «Ладожской». Как уже говорилось выше, изначально шел разговор о челноке от Гранитной улицы до «Новочеркасской» и обратно, однако в итоге маршрут довели до «Площади Александра Невского».



Поделиться Поделиться





К «Ладожской» со всего района людей возят зеленые трехсекционные вагоны-«Чижики» по концессионной сети. Граница с сетью «Горэлектротранса» пролегает на Гранитной улице — куда с недавних пор заворачивает с Новочеркасского проспекта 7-й маршрут ГЭТ. Соответственно, возникал вопрос: а как лучше организовать трамвайный шаттл до «Новочеркасской» (теперь уже до «Площади Александра Невского)? Позволить «Чижику» кататься до центра города по рельсам ГЭТ — или позволить ГЭТ заехать на рельсы «Чижика», чтобы забирать его пассажиров прямо у метро. Пошли по второму варианту: заключили с «Транспортной концессионной компанией» договор о субаренде земельного участка и построили на нем временную остановочную площадку, она уже готова.



Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Другое дело, что таких больших вагонов, как «Чижики» у ГЭТ нет. Сейчас в Петербурге собираются трехсекционные трамваи «Невский», уже готовых — шесть. Каждый вмещает 205 человек.



Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





На первых порах вместе с «Невскими» на 30-м бесплатном маршруте будут ездить вагоны производства Усть-Катавского завода — модели 71–631–02.02 и 71–631–02: с новыми трамваями от ПК ТС их роднит то, что они тоже двухголовые — то есть с двумя кабинами и без необходимости строить под них разворотное кольцо. Всего на линии задействуют 12 вагонов, и предполагается, что они будут отправляться от «Ладожской» с интервалом раз в 4 минуты. Разумеется, это не позволит пересадить на ГЭТ весь пассажиропоток «Чижика», который иногда доходит до 80 тысяч человек в день. Но такой задачи и не стоит — «Ладожскую» обслуживает более 3 десятков маршрутов наземного транспорта, помимо 30-го трамвая.



Весной предполагается полностью перевести маршрут на новые трехсекционные вагоны ПК ТС. Под такую интенсивность и под такие трамваи пришлось перекладывать рельсы — автомобилисты знают, что в последние месяцы из-за этого ограничивали движение по Заневскому. Как рассказали в КРТИ, всего пришлось реконструировать 1,26 км путей: здесь демонтировали полотно, собрали рельсошпальную решетку, уложили бетон, асфальт. Сейчас заканчивают работы на трамвайном узле на Новочеркасском пр. (направление к Перевозному переулку). К завершению подходят работы на участке Заневского от ул. Стахановцев до моста Александра Невского. Основное планируется завершить 2 марта, чтобы 4-го поехали трамваи. Благоустройство вокруг путей восстановят, уже когда позволит погода.



На самом мосту Александра Невского рельсы не перекладывали, но их обособят делиниаторами: теперь там будет настоящая выделенка для трамвая, у которого одна задача — летать между тремя станциями метро, не простаивая в пробках. На переправе поставят более тысячи желтых разделительных секций из полимерпесчаных материалов.



Поезда пойдут в обход



Жителям «дальней» Ржевки не обязательно добираться до «Ладожской» на «Чижике», а затем пересаживаться на 30-й трамвай или на что-то еще. Более быстрый для них вариант оказаться в подземке — это электричка до Финляндского вокзала, надо только сперва добраться до платформы «Ржевка», что в районе КАД и Рябовского шоссе. С утра там вполне себе приличный интервал: от Ладоги, Мельничного ручья или Невской Дубровки поезда проходят раз в 15–20 минут. На данный момент допсоставов не планируется.



Если здесь в итоге можно обойтись и без увеличения движения, то на самом Ладожском вокзале надо что-то придумывать, чем и занята Октябрьская железная дорога. Сейчас вокзал по графику обслуживает 24 пары пассажирских поездов и 13 пар — пригородных в направлениях Мга, Невдубстрой, Пупышево, Волховстрой, Тихвин (включая одну пару «Ласточек»), Кириши, Будогощь.



«В настоящий момент совместно с комитетом по транспорту Петербурга идет согласование альтернативного графика движения с выводом части пригородных электропоездов на другие вокзалы и станции, — говорят в ОЖД. — Цель — вывести пассажиропотоки и разгрузить сеть общественного транспорта в районе закрытой станции метро».

На самом вокзале на все время закрытия «Ладожской» разместят навигацию и информацию для всех прибывающих пассажиров: через громкоговорители, официальные сайты ОЖД, СЗППК, справочно-информационные терминалы, Центр поддержки клиентов ОАО «РЖД», кассы продажи билетов — перед покупкой, с помощью волонтеров.



А что вообще не так с «Ладожской» и кто следующий?



Ничего выдающегося, да и станция не из старых — 1985 года рождения. Но для такого транспортного пересадочного узла посреди такого растущего района почти 40 лет без капремонта — это проблема. В техзадании к контракту значатся серьезные работы — например, замена старых армоцементных зонтов на новые облегченные, из композитных материалов. Зонты — это как раз водоотводящие конструкции, из-за которых потолок над эскалаторами такой «вспарушенный». Да и саму гидроизоляцию наклонного хода над полностью восстановить



Эскалаторы менять не будут — в отличие от той же «Чернышевской», но им требуется капремонт и модернизация системы управления (не считая мелочи, вроде замены турникетов). В части вестибюля заменят облицовку наружных фасадов, стен и пола в пассажирской зоне — на плиты из доломита, мрамора и гранита; также поменяют кровельное покрытие и фасадное остекление.



Кроме того, на станции надо заменить все санитарно-технические системы — отопления, вентиляции, кондиционирования, водоснабжения и водоотведения. Заново поставят противопожарную систему, обновят освещение, повысят доступность станции для маломобильных групп населения.

С тем, что в ближайший год — без «Ладожской», все, вроде бы, примирились. Теперь вопрос, кто следующий. Сейчас уже закрыта — и надолго — «Чернышевская» (пример перераспределения ее пассажиропотока с помощью автобусов, собственно, и вселил уверенность в транспортный блока, что с «Ладожской» тоже все получится).



Ремонтируется «Пионерская», пока без полного закрытия, но «Фонтанка» писала, что состояние плиты над машинным эскалаторным отделением рабочих не радует. Решение не принято, но один из вариантов — закрыть-таки станцию летом на пару месяцев и быстро все доделать, пока пассажиропоток упал, благо до ближайших станций метро несколько остановок на трамвае.



У метрополитена есть свой долгосрочный план на годы вперед, в зависимости от возраста станций и их состояния. Например, в 2026–2030 годах хорошо бы поочередно увести на реконструкцию оба вестибюля «Площади Восстания», но это именно пожелание, никакого подписанного графика еще нет. Как рассказали «Фонтанке» в комтрансе, полного закрытия вообще прямо сейчас нигде не просматривается, хотя кое-где будут ремонтировать эскалаторы и ограничивать вход. Ближайшая перспектива — «Сенная площадь» с 1 марта: станция не будет работать на вход с 08.15 до 12.10, а с 16.00 до 19.00 вход будет ограничен. Но здесь все более или менее просто — пассажиры смогут воспользоваться «Садовой», «Спасской».



С 3 марта на Ломоносовской будет ограничен вход в утреннее время (с 7.45 до 09.30). А с 21 марта по вечерам будут ограничивать «Черную речку».