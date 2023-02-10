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    «Можно за пару месяцев закончить». Что не так с «Пионерской» и почему ее могут закрыть

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    5 комментариев

    Дополнительный объем работ по ремонту станции метро «Пионерская» связан с состоянием плит перекрытия над машинным отделением эскалаторов. Именно туда сходят со ступеней спускающиеся пассажиры.

    Как рассказал «Фонтанке» собеседник, близкий к метрополитену, состояние плит неудовлетворительное, причина — плохая гидроизоляция, смонтированная при строительстве станции.

    «Сейчас руководство метро и транспортного блока обсуждают технологию, — говорит он. — Можно обойтись ремонтом только верхнего покрытия, аварийности там сейчас нет. Но чтобы через несколько лет не переделывать, предлагается сделать полное закрытие станции, а не как ремонт идет сейчас. За пару месяцев можно закончить. Например, в июне — августе прикрыть, пока пассажиропоток упал. Вывезти людей можно трамваями к ближайшим станциям, там несколько остановок. Зато быстрее ремонт закончат».

    Напомним, ранее стало известно, что Смольный обсуждает полное закрытие станции «Пионерская», где уже более года идет ремонт. Решение не принято.

    Ремонт «Пионерской» идет уже около года, по контракту за 200 млн рублей его выполняет СМУ-19. Закончить его собираются осенью 2023-го.
    В то же время в Петербурге с 4 марта полностью закроют на почти годовой ремонт станцию «Ладожская», которая настолько же важна для своего района, как и Пионерская» — для своего. На время работ изменятся маршруты наземного транспорта, появится новый трамвайный маршрут от «Ладожской» до «Новочеркасской» и «Площади Александра Невского». Подробнее об этом читайте на «Фонтанке».

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    Комментарии 5

    Заливщик голосовых планок10 Фев 2023 в 20:45
    "«Можно за пару месяцев закончить»" - от создателей "кыiв за 3 дня"? :)
    +0−0
    Григорич4710 Фев 2023 в 20:03
    И когда уже перестанут на советскую власть валить, что недостаточно прочно строили?
    +0−0
    Kot Piter10 Фев 2023 в 19:50
    Я всё ждал, когда басни об открытии новых станций, конвертируются в закрытие старых! =DDDD
    И что характерно, опять хотят сделать виноватыми "Горбачёва и 90-ые". =)
    +2−0
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