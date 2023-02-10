«Можно за пару месяцев закончить». Что не так с «Пионерской» и почему ее могут закрыть

Дополнительный объем работ по ремонту станции метро «Пионерская» связан с состоянием плит перекрытия над машинным отделением эскалаторов. Именно туда сходят со ступеней спускающиеся пассажиры.



Как рассказал «Фонтанке» собеседник, близкий к метрополитену, состояние плит неудовлетворительное, причина — плохая гидроизоляция, смонтированная при строительстве станции.

«Сейчас руководство метро и транспортного блока обсуждают технологию, — говорит он. — Можно обойтись ремонтом только верхнего покрытия, аварийности там сейчас нет. Но чтобы через несколько лет не переделывать, предлагается сделать полное закрытие станции, а не как ремонт идет сейчас. За пару месяцев можно закончить. Например, в июне — августе прикрыть, пока пассажиропоток упал. Вывезти людей можно трамваями к ближайшим станциям, там несколько остановок. Зато быстрее ремонт закончат».