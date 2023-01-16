«Новочеркасская» не вывезет двоих. Куда пассажиров станции «Ладожская» отправят после ее закрытия

Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





До закрытия станции «Ладожская», которая держит на себе восточную часть города, меньше трех месяцев. «Фонтанка» рассказывает, кто и куда поедет. Аукционная комиссия «Петербургского метрополитена» 16 января прекратила прием заявок от желающих выполнить капремонт станции метро «Ладожская», теперь с ними работает комиссия. Это не первый заход — сперва на торги со стартовой ценой 2,353 млрд рублей пришел один участник, но его документация не устроила комиссию, и аукцион признали несостоявшимся. Компания «Ленспецавтоматика» подала жалобу в ФАС на формулировки в техзадании, которые не позволяли его однозначно трактовать, но позволили отклонить ее заявку. Антимонопольщики сочли жалобу обоснованной, заказчик перед Новым годом внес изменения, аукцион завели на второй круг. Сейчас максимальная стоимость контракта — 2,276 млрд.



Сколько и куда вывозить Транспортный блок исходит из октябрьских цифр пассажиропотока. В час пик на «Ладожскую» заходило по 8,7 тысячи пассажиров, выходило — 7,6 тысячи. В сутки набегало 44 тысячи человек. Примерно понятно, откуда и куда они направлялись: 35% — это пассажиры местного концессионного трамвая «Чижик», который курсирует по Красногвардейскому району; 15% — с автобусов и в автобусы, еще 16% — тоже, но речь уже о межрегиональных маршрутах в Ленобласть; 12% приходят на своих ногах; 22% — с Ладожского вокзала и на него.





Математическая модель от Центра транспортного планирования показывает, что этот поток при закрытии «Ладожской» перераспределится между тремя другими станциями. Почти половина — 45% — поедут к «Новочеркасской», 30% — к «Проспекту Большевиков», оставшиеся 25% — к «Площади Александра Невского».



Сроки закрытия станции неоднократно сдвигались, они зависят от готовности наземной инфраструктуры принять на себя вчерашних пассажиров метро. По данным «Фонтанки», в актуальных планах транспортного блока стоит дата закрытия — 1 марта. Что касается самих работ, то в техзадании указан период с 31 марта 2023 года до 29 февраля 2024-го.



Бесплатный трамвай

Главный хит, о котором говорили транспортники, — трамвай до «Новочеркасской». Еще в середине прошлого года показали, как будут выглядеть эти рельсовые шаттлы вместимостью до 300 человек. Вопрос стыковки «Чижика» и Горэлектротранса на Гранитной улице прорабатывали годами, в итоге на данный момент по ней продлили 7-й маршрут городского трамвая, который уже обеспечивает связь между двумя станциями метро. Однако один он с действующим расписанием никаким адекватным подспорьем при закрытии станции не является, отсюда и возник разговор о шаттле.



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Теперь уже понятно, что он не будет кататься от «Ладожской» до «Новочеркасской» и обратно — данные по резервной пропускной способности станций подскажут, почему. Согласно решению комтранса, шаттл — это специальный бесплатный трамвайный маршрут № 30 с совокупной провозной способностью 3 тысячи людей в час. Именно он должен взять на себя основную часть пассажиров «Чижика». Трамвай будет идти по маршруту «Ладожская» — «Новочеркасская» — «Площадь Александра Невского» с интервалом 4 минуты, на линии будут курсировать 12 больших трамваев.



Изначально предполагалось, что организовывать эту линию будет Горэлектротранс, но под нагрузку больших трамваев, которые еще и ходят с минимальным интервалом, надо перекладывать рельсы. В итоге осенью вице-губернатор Кирилл Поляков констатировал, что эта работа не окончена; все еще надо менять пути на Заневском проспекте и ремонтировать узел на Заневской площади. Одновременно — обособить трамвайную линию на мосту Александра Невского. Это, предположительно, будет совмещенная полоса, где также будут курсировать троллейбусы с увеличенным автономным ходом. Все работы по путям должны закончить до 28 февраля.

Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Автобусы и троллейбусы Всего на данный момент «Ладожскую» обслуживают 22 муниципальных маршрута наземного транспорта и 10 смежных межрегиональных. Последние — те, что работают по заказу Ленобласти, — продлят до двух станций: «Проспект Большевиков» (№ 430, 430А, 462, 462Р, 531) и «Улица Дыбенко» (№ 429, 453, 531А, 532, 533).

7 городских автобусных маршрутов изменят: № 30, 131, 271, 169, 77, 92, 222. Усилят и поменяют уже существующий трамвайный маршрут Горэлектротранса № 39.

Два автобусных маршрута появятся с нуля — № 24М и 27М. Они буду ездить между «Площадью Александра Невского» и Красногвардейским районом: то есть по Заневскому проспекту до пр. Косыгина, а потом по трассам маршрутов № 24 и 27. Важно: в обратном направлении они не будут останавливаться у «Новочеркасской», которая может в противном случае захлебнуться от числа новых пассажиров. На каждом — под 30 единиц. Как пример используют опыт закрытия «Чернышевской»: там появился маршрут 136М к «Площади Восстания», на который переключают автобусы в часы пик с обычного маршрута № 136. Так будет и здесь: в самые напряженные периоды с линий № 24 и 27 сюда будут переводить дополнительные автобусы. Запустить маршруты хотят заранее, в середине февраля, чтобы выработать привычку у местных.



Суммируя, комтранс считает, что интервал движения составит 1 минуту — с такой частотой по Заневскому что-то куда-то будет проезжать. Подробнее о том, зачем понадобился ремонт на «Ладожской» и что в ней будут менять, — читайте на «Фонтанке».



Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»