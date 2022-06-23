    Сейчас

    +15˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +15˚C

    Переменная облачность, без осадков

    Ощущается как 15

    2 м/с, ю-з

    759мм

    70%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd53.28eur55.83
    ТЕМА ДНЯ

    Умер Юрий Шатунов

    Как будем отдыхать в 2023-мПогода шепчет: на шашлыкиКак посмотреть "Алые Паруса"Образ жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    В Петербурге показали шаттлы для пассажиров на время закрытия «Ладожской»

    3800
    3 комментария

    На время закрытия станции метро «Ладожская» пассажиров от этого узла будут вывозить к «Новочеркасской» трамвайными шаттлами. Они могут быть бесплатными.

    ПоделитьсяПоделиться

    Как рассказал журналистам вице-губернатор Кирилл Поляков, задача стоит вывезти всех пассажиров, которые прибывают поездами на вокзал, а также на трамваях «Чижик». «Шаттлы будут ходить с большой частотой. Трамвай вместимостью до 300 человек, — заявил он. — Конечно, полноценно метрополитен он заменить не может, но на этом узле есть автобусы, троллейбусы, которые идут на тот берег Невы к различным станциям метро. Надеемся, с учетом усиления транспортной работы по наземному транспорту весь пассажиропоток, который будет складываться на Ладожском вокзале в период закрытия станции «Ладожская», будет вывезен».

    Интервал движения предполагается в три минуты — в часы пик. По словам Полякова, сейчас прорабатывается вопрос о том, чтобы те шаттлы, которые будут подвозить к ближайшей станции метрополитена, были бесплатными.

    «Фонтанка» рассказывала о том, что Смольный прорабатывает вариант запуска трамвайного шаттла между «Ладожской» и «Новочеркасской» на время закрытия первой. При этом уже сейчас между ними запущен 7-й трамвай. На время закрытия «Ладожской» его могут снова начать разворачивать на Гранитной.

    «Ладожскую» собираются закрывать на ремонт в текущем году, он продлится 11 месяцев.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (3)

    OttoVonNasmorck
    "Шаттл". Матвиенко вас за это убила бы. Надо говорить "челнок".
    260567431
    Ага, как и с любым рельсовым транспортом. Тем же самым метро, например.
    Cashmare
    то есть одно корыто в пути поломается, и всё, коллапс?
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close
    close