В Петербурге показали шаттлы для пассажиров на время закрытия «Ладожской»

На время закрытия станции метро «Ладожская» пассажиров от этого узла будут вывозить к «Новочеркасской» трамвайными шаттлами. Они могут быть бесплатными.

Как рассказал журналистам вице-губернатор Кирилл Поляков, задача стоит вывезти всех пассажиров, которые прибывают поездами на вокзал, а также на трамваях «Чижик». «Шаттлы будут ходить с большой частотой. Трамвай вместимостью до 300 человек, — заявил он. — Конечно, полноценно метрополитен он заменить не может, но на этом узле есть автобусы, троллейбусы, которые идут на тот берег Невы к различным станциям метро. Надеемся, с учетом усиления транспортной работы по наземному транспорту весь пассажиропоток, который будет складываться на Ладожском вокзале в период закрытия станции «Ладожская», будет вывезен».

Интервал движения предполагается в три минуты — в часы пик. По словам Полякова, сейчас прорабатывается вопрос о том, чтобы те шаттлы, которые будут подвозить к ближайшей станции метрополитена, были бесплатными.

«Фонтанка» рассказывала о том, что Смольный прорабатывает вариант запуска трамвайного шаттла между «Ладожской» и «Новочеркасской» на время закрытия первой. При этом уже сейчас между ними запущен 7-й трамвай. На время закрытия «Ладожской» его могут снова начать разворачивать на Гранитной.