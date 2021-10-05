На Гранитной открывают новые пути: по ним трамвай №7 дотянется до «Ладожской»

Как сообщает 5 октября пресс-служба комитета по транспорту Петербурга, движение по новым трамвайным путям на Гранитной улице откроют 6 октября. По ним будет ходить продленный маршрут № 7 , соединяющий Невский район с центром города. Он проходит через станции метро «Улица Дыбенко», «Ломоносовская», «Площадь Александра Невского» и «Новочеркасская», а со среды прибавит в протяженности 1,3 километра и дотянется до «Ладожской». В 2020 году трассу маршрута уже продлевали — через мост Александра Невского до конечной станции «Малая Охта». Теперь конечной остановкой станет Ладожский вокзал.

На бесхозные ранее трамвайные пути в Красногвардейском районе Петербурга наконец запустят трамваи. Продленный маршрут № 7 соединит станцию метро «Ладожская» с «Новочеркасской».

Для разворота трамваев около «Ладожской» был уложен специальный трамвайный съезд, который используется при отсутствии трамвайного кольца. На маршруте будут работать двухкабинные вагоны: на конечной водитель перейдет в другую кабину, перестроится на другие пути и поедет обратно.