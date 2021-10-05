На Гранитной открывают новые пути: по ним трамвай №7 дотянется до «Ладожской»

На бесхозные ранее трамвайные пути в Красногвардейском районе Петербурга наконец запустят трамваи. Продленный маршрут
Как сообщает 5 октября пресс-служба комитета по транспорту Петербурга, движение по новым трамвайным путям на Гранитной улице откроют 6 октября. По ним будет ходить продленный маршрут
Для разворота трамваев около «Ладожской» был уложен специальный трамвайный съезд, который используется при отсутствии трамвайного кольца. На маршруте будут работать двухкабинные вагоны: на конечной водитель перейдет в другую кабину, перестроится на другие пути и поедет обратно.
Продление трамвая