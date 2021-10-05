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На Гранитной открывают новые пути: по ним трамвай №7 дотянется до «Ладожской»

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На бесхозные ранее трамвайные пути в Красногвардейском районе Петербурга наконец запустят трамваи. Продленный маршрут № 7 соединит станцию метро «Ладожская» с «Новочеркасской».

Как сообщает 5 октября пресс-служба комитета по транспорту Петербурга, движение по новым трамвайным путям на Гранитной улице откроют 6 октября. По ним будет ходить продленный маршрут № 7, соединяющий Невский район с центром города. Он проходит через станции метро «Улица Дыбенко», «Ломоносовская», «Площадь Александра Невского» и «Новочеркасская», а со среды прибавит в протяженности 1,3 километра и дотянется до «Ладожской». В 2020 году трассу маршрута уже продлевали — через мост Александра Невского до конечной станции «Малая Охта». Теперь конечной остановкой станет Ладожский вокзал.

Для разворота трамваев около «Ладожской» был уложен специальный трамвайный съезд, который используется при отсутствии трамвайного кольца. На маршруте будут работать двухкабинные вагоны: на конечной водитель перейдет в другую кабину, перестроится на другие пути и поедет обратно.

Продление трамвая № 7 до «Ладожской» также должно будет облегчить транспортную ситуацию в районе, когда станцию закроют на капитальный ремонт. Планируется, что это произойдет летом 2022 года, и «Ладожская» будет недоступна 11 месяцев.

Ранее «Фонтанка» подробно рассказывала о коллизии вокруг рельсов на Гранитной улице, которые простаивают уже не один год. Сначала их собирались отдать Транспортной концессионной компании (ТКК) под частный трамвай «Чижик», но в итоге соглашение так и не было подписано, и было решено передать инфраструктуру государственному перевозчику «ГЭТ».

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