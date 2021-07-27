На Гранитную улицу в Петербурге направят 7-й трамвайный маршрут. «Десятку» не продлят до Ржевки раньше транспортной реформы

Городские власти приняли решение о том, как использовать еще недавно бесхозные трамвайные пути на Гранитной улице. До станции «Ладожская», которая скоро закроется на ремонт, продлят 7-й трамвайный маршрут.

Ответ контрольного управления администрации губернатора опубликован 27 июля на странице Инициативной группы по защите транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга. Один из пунктов касается использования путей на Гранитной улице. Ведомство напоминает, что долгое время шла работа по подготовке допсоглашения к концессии с оператором частной трамвайной сети «Чижик», которое бы позволило продлить его маршруты за станцию «Ладожская» до остановки «Малая Охта».

«Дополнительное соглашение так и не было подписано из-за изменившейся позиции концессионера, в связи с чем в июне 2021 года было принято решение о передаче инфраструктуры государственному перевозчику «ГЭТ», — говорится в письме. — «ГЭТ» обратился в адрес комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга по вопросу издания распоряжения о закреплении имущества на праве хозяйственного ведения за «ГЭТ». На сегодняшний день достигнуты договоренности, что в направлении Ладожского вокзала от станции «Малая Охта» будут следовать пассажирские вагоны трамвайного марщрута № 7 «Малая Охта — пр. Солидарности». Ранее «Фонтанка» подробно рассказывала о коллизии вокруг рельсов на Гранитной улице, которые простаивают уже не один год. Особенно принципиальным этот вопрос становится в связи с планируемым ремонтом станции метро «Ладожская», который закроет ее на 11 месяцев. В связи с этим необходимо обеспечить подвоз пассажиров, которые обычно ей пользуются, к другим станциям. На данный момент 7-й маршрут единственный, который разворачивается на кольце «Малой Охты», после этого он едет к «Новочерскасской».