На Гранитную улицу в Петербурге направят 7-й трамвайный маршрут. «Десятку» не продлят до Ржевки раньше транспортной реформы

Городские власти приняли решение о том, как использовать еще недавно бесхозные трамвайные пути на Гранитной улице. До станции «Ладожская», которая скоро закроется на ремонт, продлят 7-й трамвайный маршрут.
Ответ контрольного управления администрации губернатора опубликован 27 июля на странице Инициативной группы по защите транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга. Один из пунктов касается использования путей на Гранитной улице. Ведомство напоминает, что долгое время шла работа по подготовке допсоглашения к концессии с оператором частной трамвайной сети «Чижик», которое бы позволило продлить его маршруты за станцию «Ладожская» до остановки «Малая Охта».
«Дополнительное соглашение так и не было подписано из-за изменившейся позиции концессионера, в связи с чем в июне 2021 года было принято решение о передаче инфраструктуры государственному перевозчику «ГЭТ», — говорится в письме. — «ГЭТ» обратился в адрес комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга по вопросу издания распоряжения о закреплении имущества на праве хозяйственного ведения за «ГЭТ». На сегодняшний день достигнуты договоренности, что в направлении Ладожского вокзала от станции «Малая Охта» будут следовать пассажирские вагоны трамвайного марщрута № 7 «Малая Охта — пр. Солидарности».
Ранее «Фонтанка» подробно рассказывала о коллизии вокруг рельсов на Гранитной улице, которые простаивают уже не один год. Особенно принципиальным этот вопрос становится в связи с планируемым ремонтом станции метро «Ладожская», который закроет ее на 11 месяцев. В связи с этим необходимо обеспечить подвоз пассажиров, которые обычно ей пользуются, к другим станциям. На данный момент 7-й маршрут единственный, который разворачивается на кольце «Малой Охты», после этого он едет к «Новочерскасской».
Накануне Смольный опубликовал проект изменения этого маршрута: после «Малой Охты» в нем предполагаются остановки «Казанская улица», «Проспект Энергетиков» и конечная — «Станция метро Ладожская».
Второй пункт, отраженный в запросе, — это предлагаемое продление 10-го городского трамвайного маршрута до Ржевки — для чего опять же необходимо совместное использование концессионной сети на Ириновском проспекте и Рябовском шоссе. Ранее город и оператор смогли организовать бесшовную пересадку с «десятки» на 63-й «Чижик».
«Для того, чтобы трамваи «ГЭТ» смогли заезжать на трамвайные пути, по которым осуществляется перевозка пассажиров трамваями «Чижик», помимо заключения соглашения о совместном использовании инфраструктуры, необходима закупка специального оборудования в трамваи, без которого проезд вагонов через перекресток Ириновского пр. и пр. Наставников и разворотные кольца на ул. Коммуны и ж.-д. станции Ржевка невозможен, — сообщает контрольное управление. — В текущем году бюджетом «ГЭТ» закупка данного оборудования не предусмотрена. В адрес «ГЭТ» направлено обращение о планировании данной закупки. Продление трамвайного марщрута № 10 с использованием трамвайных путей концессионера по Ириновскому пр., как и закупка дополнительного оборудования в трамваи «ГЭТ» находится на контроле КТ. С учетом обязательств Санкт-Петербурга по увеличению пассажиропотока на линии трамвая «Чижик» путем оптимизации работы других видов общественного транспорта, в соответствии с соглашением, КТ запланировано вернуться к вопросу организации совместного движения трамваев государственного и частного перевозчиков по Ириновскому пр. после ввода в действие новой модели транспортного обслуживания населения с июля 2022 года по результатам анализа пассажиропотоков».