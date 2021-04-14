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Залетного «Чижика» увидели на трамвайных путях Гранитной улицы

Новые зелёные трамваи замечены в Петербурге

Петербуржцы обратили внимание на зеленые трамваи «Чижик», которые ездят по участку Гранитной улицы между Ладожским вокзалом и Новочеркасским проспектом. Ранее Смольный обещал продлить сюда маршрут в течение весны.

Фотографии появились 14 апреля в сообществе «Петербургский трамвай».

В комментариях пишут, что это обкатка участка. В Транспортной концессионной компании, которая обслуживает трамвайную сеть «Чижик», не смогли пояснить, что происходит. Комитет по транспорту подтвердил обкатку.

Ранее стало известно, что застарелая проблема продления маршрута по Гранитной близка к решению: Смольный обещал в течение весны запустить трамвай до конечной станции «Малая Охта». «Фонтанка» рассказывала, что новые трамвайные пути, проложенные по Гранитной улице от Ладожского вокзала до Новочеркасского проспекта, простаивают полтора года: чтобы задействовать их, нужно было заключить дополнительное соглашение к уже существующей концессии между Смольным и ТКК. О подготовке необходимого документа сообщал профильный комитет по инвестициям.

Проект «Чижик» был реализован к 1 сентября 2019 года, именно с этой даты в Красногвардейском районе начали функционировать все четыре маршрута частного перевозчика, они стартуют от Ладожского вокзала. Маршрут № 8 идет до Хасанской улицы, № 64 — до ж/д станции Ржевка, № 63 — до улицы Передовиков, № 59 — до нового трамвайного депо на улице Потапова. Их обслуживают порядка 20 современных трамваев компании Stadler.

Концессионное соглашение с ТКК на 30 лет было подписано в мае 2016 года. Компания принадлежала на тот момент УК «Лидер», «Группе ЛСР» и МК-20°СХ. Последняя передала впоследствии свои 10% в пользу ЛСР.

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Комментарии (1)

alexpv
Хочу напомнить господам эффективным менеджерам, что в 1931 году состоялось совещание в правительстве которое решало развивать трамвай или строить метро в Москве. Решили строить метро и в 1934 году запустили первую линию с вилкой в два направления.
Это я к тому, что кто то думает, что живёт в век бешеных темпов. Отнюдь, В прошлом веке лопатами метро построили зав 3-4 года от принятия решения о его необходимости.
А в 21 веке бумажку полтора года согласовали. Стыд и позор такому руководству.
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