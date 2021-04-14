Петербуржцы обратили внимание на зеленые трамваи «Чижик», которые ездят по участку Гранитной улицы между Ладожским вокзалом и Новочеркасским проспектом. Ранее Смольный обещал продлить сюда маршрут в течение весны.

В комментариях пишут, что это обкатка участка. В Транспортной концессионной компании, которая обслуживает трамвайную сеть «Чижик», не смогли пояснить, что происходит. Комитет по транспорту подтвердил обкатку.



Ранее стало известно, что застарелая проблема продления маршрута по Гранитной близка к решению: Смольный обещал в течение весны запустить трамвай до конечной станции «Малая Охта». «Фонтанка» рассказывала, что новые трамвайные пути, проложенные по Гранитной улице от Ладожского вокзала до Новочеркасского проспекта, простаивают полтора года: чтобы задействовать их, нужно было заключить дополнительное соглашение к уже существующей концессии между Смольным и ТКК. О подготовке необходимого документа сообщал профильный комитет по инвестициям.