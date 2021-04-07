Уже этой весной все юридические формальности об использовании свежепостроенных трамвайных путей от Ладожского вокзала до станции «Малая Охта» на Гранитной улице будут решены, и трамваи пойдут по простаивающей пока ветке.

Как следует из официального ответа главы комитета по инвестициям Романа Голованова, направленного 6 апреля городским активистам из инициативной группы по защите трамвайной инфраструктуры Петербурга, власти пришли к принципиальному соглашению о совместном использовании рельсов на Гранитной улице.

«По вопросу продления трамвайного маршрута по Гранитной ул. сообщаю, что условия дополнительного соглашения к Соглашению, предусматривающего предоставление концессионеру имущественных прав на трамвайную инфраструктуру принципиально согласованы концессионером и профильными исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга, — говорится в письме, опубликованном в одном из районных пабликов. — Запуск движения подвижных составов концессионера от Ладожского вокзала до конечной станции «Малая Охта» планируется весной 2021 года».

ИГЗТИ / Инициативная Группа по Защите Трамвайной Инфраструктуры Санкт-Петербурга / vk.com Поделиться Поделиться







Новые трамвайные пути, проложенные по Гранитной улице от Ладожского вокзала до Новочеркасского проспекта, простаивают уже полтора года из-за того, что бизнес и власть не могут определить, кому их отдать — «Горэлектротрансу» или концессионеру. В августе 2019 года власти города официально открыли Гранитную, однако только для автомобилистов и пешеходов. Рельсами не пользуются ни городские трамваи, ни «Чижики». Сложность в землях под рельсами: участок Гранитной у Ладожского вокзала передан Транспортной концессионной компании (ТКК), инвестору «Чижика», а участок от Уткина переулка до конечной станции «Малая Охта» находится в ведении города.



Чтобы на законном основании продлить маршруты «Чижика» по городской территории, необходимо заключить дополнительное соглашение к уже существующей концессии между Смольным и ТКК. Профильный комитет по инвестициям заявлял о подготовке такого документа с весны прошлого года.

Кроме Гранитной, имущественный вопрос затрагивает также проблему продления линии «Чижика» до станции «Ржевка». Сейчас для этого необходимо договориться о совместном использовании новых путей на Ириновском проспекте. Однако в ответе горожанам Романа Голованова этот вопрос обходится стороной. Поэтому активисты призывают жителей Красногвардейского района подписать открытое письмо к профильному вице-губернатору Максиму Соколову с просьбой ускорить решение вопроса о продлении маршрутов «Горэлектротранса» до станции «Ржевка»