Уже этой весной все юридические формальности об использовании свежепостроенных трамвайных путей от Ладожского вокзала до станции «Малая Охта» на Гранитной улице будут решены, и трамваи пойдут по простаивающей пока ветке.
Как следует из официального ответа главы комитета по инвестициям Романа Голованова, направленного 6 апреля городским активистам из инициативной группы по защите трамвайной инфраструктуры Петербурга, власти пришли к принципиальному соглашению о совместном использовании рельсов на Гранитной улице.
«По вопросу продления трамвайного маршрута по Гранитной ул. сообщаю, что условия дополнительного соглашения к Соглашению, предусматривающего предоставление концессионеру имущественных прав на трамвайную инфраструктуру принципиально согласованы концессионером и профильными исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга, — говорится в письме, опубликованном в одном из районных пабликов. — Запуск движения подвижных составов концессионера от Ладожского вокзала до конечной станции «Малая Охта» планируется весной 2021 года».
Новые трамвайные пути, проложенные по Гранитной улице от Ладожского вокзала до Новочеркасского проспекта, простаивают уже полтора года из-за того, что бизнес и власть не могут определить, кому их отдать — «Горэлектротрансу» или концессионеру. В августе 2019 года власти города официально открыли Гранитную, однако только для автомобилистов и пешеходов. Рельсами не пользуются ни городские трамваи, ни «Чижики». Сложность в землях под рельсами: участок Гранитной у Ладожского вокзала передан Транспортной концессионной компании (ТКК), инвестору «Чижика», а участок от Уткина переулка до конечной станции «Малая Охта» находится в ведении города.
Чтобы на законном основании продлить маршруты «Чижика» по городской территории, необходимо заключить дополнительное соглашение к уже существующей концессии между Смольным и ТКК. Профильный комитет по инвестициям заявлял о подготовке такого документа с весны прошлого года.
Кроме Гранитной, имущественный вопрос затрагивает также проблему продления линии «Чижика» до станции «Ржевка». Сейчас для этого необходимо договориться о совместном использовании новых путей на Ириновском проспекте. Однако в ответе горожанам Романа Голованова этот вопрос обходится стороной. Поэтому активисты призывают жителей Красногвардейского района подписать открытое письмо к профильному вице-губернатору Максиму Соколову с просьбой ускорить решение вопроса о продлении маршрутов «Горэлектротранса» до станции «Ржевка»