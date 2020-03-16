Частные трамваи пока не пускают на городские рельсы на Гранитной улице, а «Горэлектротранс» — на концессионные рельсы на Ириновском проспекте.

Фото: Михаил Грачев/«Фонтанка.ру«/Архив

Новые трамвайные пути, проложенные по Гранитной улице от Ладожского вокзала до Новочеркасского проспекта, простаивают уже полгода. В августе 2019 года власти города официально открыли Гранитную, однако только для автомобилистов и пешеходов. Рельсами не пользуются ни городские трамваи, ни «Чижики», хотя об этом просят жители, да и частной ветке, по которой ежедневно перевозят порядка 66 тысяч человек, не помешало бы разворотное кольцо, которое есть на «Малой Охте» рядом с Новочеркасским проспектом.



Сложность в землях под рельсами: участок Гранитной у Ладожского вокзала передан Транспортной концессионной компании (ТКК), инвестору «Чижика», а участок от Уткина переулка до конечной станции «Малая Охта» находится в ведении города.

«Таким образом, существует законодательное ограничение по продлению маршрутов концессионера за границы трамвайной сети, являющейся объектом соглашения (за границы Ладожского вокзала. — Прим. ред.)», — говорится в ответе вице-губернатора Эдуарда Батанова депутату Борису Вишневскому (имеется в распоряжении редакции). Ответ подписан Батановым, поскольку профильный вице-губернатор Максим Соколов сейчас официально находится в отпуске.

Чтобы на законном основании продлить маршруты «Чижика» по городской территории, необходимо заключить дополнительное соглашение к уже существующей концессии между Смольным и ТКК. Комитет по инвестициям готовит такой документ.

«Сейчас обсуждаются условия допсоглашения, в том числе касательно использования инфраструктуры. Ни о каких сложностях речи не идет. Дата подписания не определена, необходимо провести работу и учесть все технические и финансовые детали», — прокомментировали «Фонтанке» в комитете по инвестициям, уточнив, что ТКК не должна будет платить Смольному за пользование городскими путями, поскольку в рамках проекта «Чижик» содержит его имущество, то есть рельсы.



По информации Батанова, пути на Гранитной передадут в ведение «Горэлектротранса». Городскому перевозчику это позволит уже сейчас использовать новые остановки на Новочеркасском и запланировать маршруты по Гранитной.

В феврале «Горэлектротранс» уже проводил обкатку этих рельсов, однако пока их планируют использовать только для кольца трамвая №7, отмечают в ГЭТ. О том, какие маршруты будут заезжать на Гранитную, в ГУПе пока не знают, как и в комитете по транспорту.

Тем временем, пока земельные и имущественные вопросы застряли в бюрократических процедурах, сами рельсы уже начали ржаветь и разрушаться.



Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру»

Стоит отметить, что это пока единственная в Петербурге абсолютно новая трамвайная линия, построенная в нынешнем веке. Порядка 1 км путей проходит по территории, где раньше такового движения не было. Примерно еще 600 м вместе со станцией «Малая Охта» были реконструированы.

История нового участка Гранитной улицы началась еще в 2006 году, когда Дирекция транспортного строительства заказала проект за 8 млн рублей у АО «ИнкомПроект». В комитете по развитию транспортной инфраструктуры одобрили документ только в апреле 2013 года, и тогда Гранитная с трамвайной линией и кольцом стоила ровно миллиард. Из-за ошибок и судебных тяжб проект ожидал старта с 2015 года и рос в цене. В итоге его стоимость сначала выросла до 1,46 млрд рублей, а потом до 1,75 млрд рублей. На реализацию объекта ушло почти 14 лет, непосредственно стройка заняла около 3,5 лет. Работы выполняло ООО «ЛСР-Строй», эта же компания выступала генподрядчиком в проекте «Чижик». Самой идее пробивки Гранитной еще больше лет — оно было еще в Генплане Ленинграда 1935 года, трамвайные пути здесь были запланированы в советские годы.



Еще один проблемный адрес в отношениях ТКК и ГЭТ — Ириновский проспект. Это вотчина ТКК, однако городской перевозчик был бы не прочь пользоваться частными рельсами до «Ржевки», что не запрещено концессионным соглашением.

По планам Комтранса и ГЭТ трамвай №10 должен доходить до ул. Передовиков с заездом на остановку «Чижика». Сейчас же 10-й маршрут заканчивается на Бокситогорской улице. По информации из ответа Борису Вишневскому, необходимые работы по продлению маршрута от Бокситогорской до Передовиков были выполнены еще в 2019 году, не хватает только договора о совместном использовании участка протяженностью 70 м на Ириновском.

В ГЭТ «Фонтанке» сообщили, что подготовили всю необходимую документацию и направили ее концессионеру «Чижика». Информацию подтвердили и в ТКК, отметив, что в допсоглашении фигурируют оба участка: Гранитная и Ириновский. Вероятно, в этом же документе должен быть прописан порядок компенсации ТКК за использование сети.

Чтобы трамваи ГЭТа смогли ходить дальше до «Ржевки», необходимо закупить специальное оборудование, без которого вагоны просто не смогут проезжать перекрестки и разворотные кольца, поскольку стрелочные переводы здесь работают в автоматизированном режиме. Вопрос закупки оборудования пока отложен.

