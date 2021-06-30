Инициативная группа по защите транспортной инфраструктуры Петербурга на своей странице « ВКонтакте » опубликовала ответ зампредседателя комитета по инвестициям Максима Шарипова на свой вопрос о будущем свежереконструированной трамвайной ветки.

До недавних пор власти обещали, что движение трамваев по линии на Гранитной улице до остановки «Малая Охта» стартует весной нынешнего года, но это так и не произошло.

В апреле стало известно, что власти не могут решить судьбу простаивающих уже полтора года трамвайных путей на Гранитной. Председатель комитета по транспорту Роман Голованов тогда говорил, что условия соглашения с концессионером о предоставлении ему имущественных прав на эту трамвайную инфрaструктуру «принципиально согласованы».



Однако сейчас решением передать участок трамвайных путей на Гранитной улице госпредприятию вице-губернатор Максим Соколов добавил туманности в будущее проекта продления маршрута «Чижика» до остановки «Малая Охта».



«Фонтанка» направила запрос в комитет по инвестициям о том, почему принято решение передать сети «Горэлектротрансу», а не ТКК, и как теперь будет организовано движение на участке.



Новые трамвайные пути, проложенные по Гранитной улице от Ладожского вокзала до Новочеркасского проспекта, простаивают уже почти два года из-за того, что бизнес и власть не могут определить, кому их отдать — «Горэлектротрансу» или концессионеру.



В августе 2019 года власти города официально открыли Гранитную, однако только для автомобилистов и пешеходов. Рельсами не пользуются ни городские трамваи, ни «Чижики». Сложность в землях под рельсами: участок Гранитной у Ладожского вокзала передан Транспортной концессионной компании (ТКК), инвестору «Чижика», а участок от Уткина переулка до конечной станции «Малая Охта» находится в ведении города.

