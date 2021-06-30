Инициативная группа по защите транспортной инфраструктуры Петербурга на своей странице «ВКонтакте» опубликовала ответ зампредседателя комитета по инвестициям Максима Шарипова на свой вопрос о будущем свежереконструированной трамвайной ветки.
Согласно ответу, адресованному городскому активисту Виктору Орлову, вице-губернатор Петербурга Максим Соколов принял принципиальное решение передать спорную ветку городскому ГУП «Горэлектротранс».
До недавних пор власти обещали, что движение трамваев по линии на Гранитной улице до остановки «Малая Охта» стартует весной нынешнего года, но это так и не произошло.
В апреле стало известно, что власти не могут решить судьбу простаивающих уже полтора года трамвайных путей на Гранитной. Председатель комитета по транспорту Роман Голованов тогда говорил, что условия соглашения с концессионером о предоставлении ему имущественных прав на эту трамвайную инфрaструктуру «принципиально согласованы».
Однако сейчас решением передать участок трамвайных путей на Гранитной улице госпредприятию вице-губернатор Максим Соколов добавил туманности в будущее проекта продления маршрута «Чижика» до остановки «Малая Охта».
«Фонтанка» направила запрос в комитет по инвестициям о том, почему принято решение передать сети «Горэлектротрансу», а не ТКК, и как теперь будет организовано движение на участке.
Новые трамвайные пути, проложенные по Гранитной улице от Ладожского вокзала до Новочеркасского проспекта, простаивают уже почти два года из-за того, что бизнес и власть не могут определить, кому их отдать — «Горэлектротрансу» или концессионеру.
В августе 2019 года власти города официально открыли Гранитную, однако только для автомобилистов и пешеходов. Рельсами не пользуются ни городские трамваи, ни «Чижики». Сложность в землях под рельсами: участок Гранитной у Ладожского вокзала передан Транспортной концессионной компании (ТКК), инвестору «Чижика», а участок от Уткина переулка до конечной станции «Малая Охта» находится в ведении города.