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В Смольном решили не передавать оператору частного трамвая линию от Ладожского вокзала по Гранитной

В Петербурге Смольный запер «Чижик» на Ладожском вокзале

Участок трамвайной линии от Ладожского вокзала до остановки «Малая Охта» будет отдан «Горэлектротрансу», а не в совместное использование ГУПа и частного трамвайного оператора Петербурга — Транспортной концессионной компании, как планировалось ранее.

Инициативная группа по защите транспортной инфраструктуры Петербурга на своей странице «ВКонтакте» опубликовала ответ зампредседателя комитета по инвестициям Максима Шарипова на свой вопрос о будущем свежереконструированной трамвайной ветки.

Согласно ответу, адресованному городскому активисту Виктору Орлову, вице-губернатор Петербурга Максим Соколов принял принципиальное решение передать спорную ветку городскому ГУП «Горэлектротранс».

Фото: ИГЗТИ / vk.com
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До недавних пор власти обещали, что движение трамваев по линии на Гранитной улице до остановки «Малая Охта» стартует весной нынешнего года, но это так и не произошло.

В апреле стало известно, что власти не могут решить судьбу простаивающих уже полтора года трамвайных путей на Гранитной. Председатель комитета по транспорту Роман Голованов тогда говорил, что условия соглашения с концессионером о предоставлении ему имущественных прав на эту трамвайную инфрaструктуру «принципиально согласованы».

Однако сейчас решением передать участок трамвайных путей на Гранитной улице госпредприятию вице-губернатор Максим Соколов добавил туманности в будущее проекта продления маршрута «Чижика» до остановки «Малая Охта».

«Фонтанка» направила запрос в комитет по инвестициям о том, почему принято решение передать сети «Горэлектротрансу», а не ТКК, и как теперь будет организовано движение на участке.

Новые трамвайные пути, проложенные по Гранитной улице от Ладожского вокзала до Новочеркасского проспекта, простаивают уже почти два года из-за того, что бизнес и власть не могут определить, кому их отдать — «Горэлектротрансу» или концессионеру.

В августе 2019 года власти города официально открыли Гранитную, однако только для автомобилистов и пешеходов. Рельсами не пользуются ни городские трамваи, ни «Чижики». Сложность в землях под рельсами: участок Гранитной у Ладожского вокзала передан Транспортной концессионной компании (ТКК), инвестору «Чижика», а участок от Уткина переулка до конечной станции «Малая Охта» находится в ведении города.

Фото: ИГЗТИ / vk.com

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Комментарии (5)

Brightness
А у нас председатель Комитета по транспорту - Роман Голованов? Это кто???? Фонтанка, ааа???
266126155
на кольце Гранитной крутится 7-ка, не надо ля-ля, что не используется... а вот участок от Ладожского до этого кольца - ну извините, там идти минут 10 (остановки 2 от силы)...
***_555
Эффективное россиянское чинушьё.
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