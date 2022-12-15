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    «Безрогие» троллейбусы хотят запустить по выделенке через мост Александра Невского

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    Транспортный блок Смольного рассматривает вариант запуска троллейбусов с увеличенным автономным ходом через мост Александра Невского по выделенной линии. Успеть хотят к закрытию «Ладожской».

    Как сообщили «Фонтанке» 15 декабря в «Горэлектротрансе», сейчас проект находится в стадии рассмотрения. Речь идет о том, чтобы по маршрутам № 1 и 22 поехали троллейбусы с увеличенным автономным ходом: выпуск составит 30 единиц техники, общее количество — 40. Возможный выбор в пользу ТУАХ связан с особенностями размещения энергетической инфраструктуры на разводной переправе. Троллейбусы будут двигаться в выделенной полосе, совмещенной с трамвайной и автобусной.

    На предприятии уточнили, что по времени ориентируются на закрытие станции метро «Ладожская» на ремонт. Напомним, он должен продлиться с февраля 2023-го до января 2024 года. Закрытие станции вызывает необходимость менять существующие маршруты наземного транспорта, чтобы вывезти и привезти жителей Красногвардейского района, а также пассажиров, прибывающих на вокзал. В частности, создается трамвайное сообщение между «Ладожской» и «Новочеркасской». Подробнее об этом читайте на «Фонтанке».

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