Стало известно, когда и за сколько станция метро «Ладожская» уйдет на годовой ремонт

Начало ремонта на станции метро «Ладожская» запланировано на 8 февраля 2023 года. Окончание — не позднее 16 января 2024-го.
Такие сроки содержатся в техзадании аукциона на капитальный ремонт вестибюля и наклонного хода «Ладожской», документация опубликована 11 ноября. Максимальная цена контракта — 2,353 млрд рублей.
Ранее стало известно, что закрытие станции перенесли на начало 2023-го из-за плохого состояния трамвайных путей, по которым на время ремонта собираются запустить трамвайные шаттлы до «Новочеркасской».