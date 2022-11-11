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    Стало известно, когда и за сколько станция метро «Ладожская» уйдет на годовой ремонт

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    Начало ремонта на станции метро «Ладожская» запланировано на 8 февраля 2023 года. Окончание — не позднее 16 января 2024-го.

    Такие сроки содержатся в техзадании аукциона на капитальный ремонт вестибюля и наклонного хода «Ладожской», документация опубликована 11 ноября. Максимальная цена контракта — 2,353 млрд рублей.

    Ранее стало известно, что закрытие станции перенесли на начало 2023-го из-за плохого состояния трамвайных путей, по которым на время ремонта собираются запустить трамвайные шаттлы до «Новочеркасской».

    Ранее было принято решение, что на время закрытия станции метро «Ладожская» пассажиров будут вывозить к «Новочеркасской» трамвайными шаттлами вместимостью 300 человек. Это решение разрабатывалось давно, в качестве более срочной меры 7-й трамвайный маршрут продлили на Гранитную, так что он и сейчас связывает эти две станции. Саму «Ладожскую» собирались закрывать в 2022 году на 11-месячный ремонт.

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