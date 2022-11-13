Красная гвардия готовится к осаде. «Ладожская» уйдет на 11 месяцев ремонта

Петербургский метрополитен объявил аукцион на ремонт «Ладожской». Эта штука будет посильнее «Чернышевской». Аукционную документацию подземка опубликовала накануне, речь идет о капремонте вестибюля и наклонного хода. Стоимость контракта — чуть меньше 2,4 млрд рублей, в общем, немногим больше, чем у «Чернышевской». Сроки работ — а значит, и закрытия: с февраля 2023-го до января 2024-го. Есть и конкретные даты, но сейчас на них ориентироваться не стоит.

Красногвардейский район давно уже застыл в ожидании обещанного закрытия «Ладожской», как и все пассажиры поездов, прибывающих на одноименный вокзал. Думали про 2021-й, потом нацелились на лето 2022 года. Однако здраво рассудили, что совмещать этот сюрприз с транспортной реформой — так себе идея, и перенесли на четвертый квартал.

Все это время решали, что делать с почти 44-тысячным суточным пассажиропотоком станции, куда и как его вывозить. Идея понятная — направлять к «Новочеркасской» трамваями. Из-за этого пришлось спешно решать коллизию с принадлежностью путей на Гранитной улице, раз уж к «Ладожской» людей уже три года возит не городской «Горэлектротранс», а концессионный «Чижик». Сначала на Гранитную продлили 7-й маршрут ГЭТ, который по факту соединил эти две станции, а затем решили наладить трамвайный челнок с вагоном вместимостью до 300 человек. Все бы ничего, но под него не успели переложить нормальные рельсы. «Не выполнены работы по замене путей на Заневском проспекте от Заневской площади к мосту Александра Невского и ремонт трамвайного узла на Заневской площади», — сообщил в октябре вице-губернатор Кирилл Поляков. Так что закрытие станции опять перенесли — как теперь видно, на начало февраля.

автор — ГУП «Петербургский метрополитен» Скачать документ Microsoft Word (DOC)

Если исходить из техзадания, речь идет о восстановлении эксплуатационных характеристик и водонепроницаемости обделки наклонного хода, а также о замене армоцементных зонтов на алюминиевые (это из-за этих водоотводящих конструкций над эскалаторами такие «вспарушенные» своды).

В частности, проектировщики отмечают нарушения герметичности швов и болтовых соединений тоннеля «с проникновением грунтовой воды различной степени интенсивности, от солевых налетов и пятен увлажнения до мелких струй; наиболее интенсивные протечки зафиксированы вдоль 1-го эскалатора у колец №65–92 и вдоль 4-го эскалатора у колец №62–90». Следовательно, коррозия и износ, необходимы гидроизоляция и ремонт по всему наклонному ходу.

Капремонт вестибюля включает замену покрытий полов из природного камня, гидроизоляцию стен, потолков и полов, ремонт помещений эскалаторного, кассового, машинного залов. Двери, люки, фасады, кровля — все в списке. В качестве нынешнего диагноза — «разрушение защитного слоя бетона и коррозия рабочей арматуры», «трещины в швах между плитами», увлажнение из-за протечек.

«Причины вышеуказанных дефектов: повреждение гидроизоляции, и особенно в зонах активного пассажиропотока, — говорится в документации. — Вестибюль работает без капитального ремонта с момента открытия (1985 год. — Прим. ред.) до настоящего периода, за исключением единичных локальных ремонтов, проводимых силами эксплуатирующей службы. За период последних десятилетий (15–20 лет) микрорайон вокруг станции метро значительно вырос в своей численности, что привело к увеличению в разы пассажиропотока на станцию. Данное обстоятельство привело к тому, что покрытие пола первого этажа претерпело локальные нарушения, дефекты, произошли нарушения в гидроизоляционном слое, уложенном на перекрытии. Локальные ремонты не дали должного результата, и увеличение пассажиропотока в совокупности с имеющимися дефектами привело к активным многолетним протечкам по перекрытию и как следствие привело к разрушению защитного слоя арматуры перекрытия, коррозии, деструкции бетона». Грешат проектировщики и на противогололедные реагенты, которые «послужили агрессивной средой для надподвального перекрытия в зоне входной группы и ногоочистного приямка».

В техзадании наглядное пояснение, почему необходим ремонт.

Фото: строительная компания «Подземстройреконструкция» Фото: строительная компания «Подземстройреконструкция» Фото: строительная компания «Подземстройреконструкция» Фото: строительная компания «Подземстройреконструкция» Фото: строительная компания «Подземстройреконструкция» Фото: строительная компания «Подземстройреконструкция» Фото: строительная компания «Подземстройреконструкция» Фото: строительная компания «Подземстройреконструкция» Фото: строительная компания «Подземстройреконструкция» Фото: строительная компания «Подземстройреконструкция» Фото: строительная компания «Подземстройреконструкция» Фото: строительная компания «Подземстройреконструкция» Поделиться Поделиться





Чего в списке нет — так это замены эскалаторов; их там и так четыре, столько же останется. На самом деле ограниченный фронт работ объясняет, почему вообще объявлен какой-то аукцион. Как известно, у города есть единственный поставщик на строительство, проектирование и — внимание — реконструкцию подземки, это «Метрострой Северной столицы». А вот капремонт — другое дело, надо разыгрывать гласно, с понижением цены. Хотя, конечно, необходимость специальных допусков сужает круг кандидатов.

Сейчас станцию метро «Ладожская» обслуживают 22 муниципальных и 10 смежных межрегиональных маршрутов общественного транспорта. «При закрытии вестибюля станции «Ладожская» перераспределение пассажиропотока ожидается в направлении станций «Новочеркасская», «Проспект Большевиков», «Площадь Александра Невского», — говорят в комитет по транспорту. — К данным станциям метро планируется перенаправить муниципальные и смежные межрегиональные маршруты регулярных перевозок»,



Как пояснил комитет, рассматривается возможность:



— внести изменения в трассы 10 смежных межрегиональных автобусных маршрутов, работающих по заказу комитета Ленинградской области по транспорту;



— изменить трассы семи городских автобусных маршрутов;



— продлить трассу одного городского трамвайного маршрута;



— запустить один трамвайный маршрут-шаттл между станциями метро «Ладожская» и ст. метро «Новочеркасская» до ст. «Пл. Ал. Невского» (возможно, бесплатный);



— ввести по будним дням в часы максимальных нагрузок укороченные рейсы на магистральных автобусных маршрутах № 24, 27 до ст. метро «Площадь Александра Невского»;



— обустроить выделенную полосу на Заневском пр.