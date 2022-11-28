Заневский и Финляндский проспекты на месяц ограничит ремонт путей, трамваи пустят в обход

В четырех районах Петербурга с 29 ноября из-за различных работ изменится схема движения транспорта. В Красногвардейском и Выборгском стартует ремонт трамвайных путей, который скажется как на автомобилистах, так и на пассажирах общественного транспорта.



С 29 ноября 2022 года по 17 февраля 2023 года на Заневском проспекте будут ремонтировать трамвайные пути от моста Александра Невского до Заневской площади, сообщает 28 ноября пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга. В связи с этим с 29 ноября по 28 декабря будет ограничено движение транспорта на отрезке от моста Александра Невского до Новочеркасского проспекта. Со стороны моста можно будет объехать по Малоохтинскому проспекту, Таллинской улице и проспекту Шаумяна, а со стороны Красногвардейского района — по проспекту Шаумяна, Перевозному переулку и улице Стахановцев. На маршруте объезда откорректируют режим работы светофоров и запретят остановку на подходах к пересечениям.