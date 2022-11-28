Заневский и Финляндский проспекты на месяц ограничит ремонт путей, трамваи пустят в обход

В четырех районах Петербурга с 29 ноября из-за различных работ изменится схема движения транспорта. В Красногвардейском и Выборгском стартует ремонт трамвайных путей, который скажется как на автомобилистах, так и на пассажирах общественного транспорта.
С 29 ноября 2022 года по 17 февраля 2023 года на Заневском проспекте будут ремонтировать трамвайные пути от моста Александра Невского до Заневской площади, сообщает 28 ноября пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга. В связи с этим с 29 ноября по 28 декабря будет ограничено движение транспорта на отрезке от моста Александра Невского до Новочеркасского проспекта. Со стороны моста можно будет объехать по Малоохтинскому проспекту, Таллинской улице и проспекту Шаумяна, а со стороны Красногвардейского района — по проспекту Шаумяна, Перевозному переулку и улице Стахановцев. На маршруте объезда откорректируют режим работы светофоров и запретят остановку на подходах к пересечениям.
Трамвайное движение на Заневском с 29 ноября до 29 декабря будет закрыто, а маршруты трамваев № 7, 7А и 65 — изменены, сообщает пресс-служба комитета по транспорту. Маршрут № 65 временно закрывается, трамваи № 7 будут следовать от проспекта Солидарности по действующей трассе до Херсонской улицы и далее до Перекупного переулка, а № 7А — от Ладожского вокзала по Гранитной улице и Новочеркасскому проспекту до станции метро «Новочеркасская».
Аналогичные работы ждут Финляндский проспект. С 29 ноября по 28 декабря там ограничат движение транспорта от Большого Сампсониевского проспекта до Сампсониевского моста. Также изменятся трассы двух трамвайных маршрутов:
- № 3 от площади Репина будет следовать до улицы Куйбышева и далее по улице Чапаева и Гренадерскому мосту до станции метро «Выборгская»;
- № 6 от Среднего проспекта В. О. пойдет до улицы Куйбышева, затем по улице Чапаева, Гренадерскому мосту и Лесному проспекту до площади Ленина.
Для пассажиров продлят автобусный маршрут № 28 по трассе: улица Комсомола, площадь Ленина, Боткинская улица, Финляндский проспект, улица Куйбышева до станции метро «Горьковская». Посадка на 28-й автобус у «Горьковской» будет осуществляться на Каменноостровском проспекте со стороны вестибюля метро.
Еще два ограничения движения растянутся до лета. На Васильевском острове с 29 ноября 2022 года по 15 августа 2023 года из-за размещения временного ограждения ограничат проезд по Масляному каналу от Кожевенной линии до 22–23-й линий В. О.
В Колпино из-за ремонта дороги с 29 ноября 2022 года по 11 июля 2023 года перекроют движение по Загородной улице в направлении от Межевой улицы к Механической улице. Объезд предусмотрен по Межевой улице, улице Севастьянова и Механической улице.