Ремонт путей под Новый год потеснит водителей на перекрестке Заневского и Новочеркасского

В последние дни 2022 года ремонтные работы изменят схему движения транспорта в Красногвардейском районе Петербурга. Ограничения продлятся до середины февраля.
С 29 декабря 2022 года по 17 февраля 2023 года ограничивается движение на пересечении Заневского и Новочеркасского проспектов, сообщает 27 декабря пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга. Причина изменений — ремонт трамвайных путей на участке Заневского от моста Александра Невского до Заневской площади, который стартовал еще 29 ноября.
Объехать проблемный участок можно будет по Таллинской улице, Малоохтинскому и Заневскому проспектам, проспекту Шаумяна, Перевозному переулку, улице Стахановцев и Новочеркасскому проспекту.