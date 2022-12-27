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    Ремонт путей под Новый год потеснит водителей на перекрестке Заневского и Новочеркасского

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    Фото: ГАТИ Петербурга
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    В последние дни 2022 года ремонтные работы изменят схему движения транспорта в Красногвардейском районе Петербурга. Ограничения продлятся до середины февраля.

    С 29 декабря 2022 года по 17 февраля 2023 года ограничивается движение на пересечении Заневского и Новочеркасского проспектов, сообщает 27 декабря пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга. Причина изменений — ремонт трамвайных путей на участке Заневского от моста Александра Невского до Заневской площади, который стартовал еще 29 ноября.

    Объехать проблемный участок можно будет по Таллинской улице, Малоохтинскому и Заневскому проспектам, проспекту Шаумяна, Перевозному переулку, улице Стахановцев и Новочеркасскому проспекту.

    Фото: ГАТИ Петербурга

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