Петербургский метрополитен не смог подыскать подрядчика на ремонт «Ладожской»

Аукцион на проведение капитального ремонта для станции метро «Ладожская» не состоялся. Пришел один претендент, и тот не сгодился.



Протокол опубликован 5 декабря. Согласно ему, на аукцион была подана одна заявка, однако она признана не соответствующей требованиям. Судя по протоколу, комиссию не устроило, что претендент, указывая характеристики оборудования, просто повторял цифры из техзадания. То есть если в ТЗ для крана указывался диапазон температуры рабочей среды от минус 10 до плюс 90 градусов, в предложении участника фигурировали те же максимумы и минимумы.

