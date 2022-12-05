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    Петербургский метрополитен не смог подыскать подрядчика на ремонт «Ладожской»

    2535
    4 комментария

    Аукцион на проведение капитального ремонта для станции метро «Ладожская» не состоялся. Пришел один претендент, и тот не сгодился.

    Протокол опубликован 5 декабря. Согласно ему, на аукцион была подана одна заявка, однако она признана не соответствующей требованиям. Судя по протоколу, комиссию не устроило, что претендент, указывая характеристики оборудования, просто повторял цифры из техзадания. То есть если в ТЗ для крана указывался диапазон температуры рабочей среды от минус 10 до плюс 90 градусов, в предложении участника фигурировали те же максимумы и минимумы.

    Напомним, аукцион со стартовой ценой 2,4 млрд рублей был объявлен в середине ноября. Предполагается, что «Ладожская» из-за капремонта вестибюля и наклонного хода будет закрыта с февраля 2023-го до января 2024 года. Подробнее о том, что ждет станцию и жителей Красногвардейского района во время ремонта, — читайте в материале «Фонтанки».

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    Комментарии 4

    27626982505 Дек 2022 в 21:23
    Неужели ни у одного чиновника не оказалось талантливейшего сына или дочки, которые взяли бы этот контракт? Какой ужас!
    +0−0
    правду не задушишь не убьёшь!05 Дек 2022 в 21:13
    смешно посмотреть.
    новости внизу есть а комментариев нет.
    зачем тогда они нужны кому простой вопрос.
    +0−0
    Kezevo05 Дек 2022 в 21:03
    Сидеть потом не очень много желающих...отдадут ротенбургу...
    +2−0
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