FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-9°C/Завтра: -8
73.23р82.94р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Образ жизниАфиша «Фонтанки»Адвент-календарь для занятыхЭто на Новый годПромышленный Петербург

Стало известно, кто будет ремонтировать станцию метро «Пионерская»

Петербургский метрополитен подвел итоги аукциона на ремонт вестибюля станции «Пионерская». На это потратят почти 200 миллионов.

2
Печать

Согласно опубликованному протоколу, заявка на аукцион была одна — от СМУ-19. Именно с ним и заключат контракт — либо по начальной цене 198 млн рублей, либо по сниженной, если стороны придут к согласию.

СМУ-19 зарегистрировано в 2019 году, принадлежит Александру Черному, одному из соучредителей ООО «СМУ-19 Метрострой».

Сам аукцион на ремонт вестибюля «Пионерской» был объявлен 7 декабря. Срок окончания работ — 31 октября 2023 года. Целью работ называют «устранение дефектов и восстановление эксплуатационных характеристик строительных конструкций вестибюля станции, приведение конструкций стилобата вестибюля в работоспособное состояние». Сообщается, что капремонт будет проходить по будним дням с 08:00 до 17:00, в остальное время — по согласованию с заказчиком.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

angel of death
бедные жители Пионерки =))))
теперь или на Коменду переть в толпу...
или на Чёрную Гречку, где не легче... =))))
ДуремарСПб.
Гастарбайтеры?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний