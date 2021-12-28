Стало известно, кто будет ремонтировать станцию метро «Пионерская»

Согласно опубликованному протоколу, заявка на аукцион была одна — от СМУ-19. Именно с ним и заключат контракт — либо по начальной цене 198 млн рублей, либо по сниженной, если стороны придут к согласию.



СМУ-19 зарегистрировано в 2019 году, принадлежит Александру Черному, одному из соучредителей ООО «СМУ-19 Метрострой».



Сам аукцион на ремонт вестибюля «Пионерской» был объявлен 7 декабря. Срок окончания работ — 31 октября 2023 года. Целью работ называют «устранение дефектов и восстановление эксплуатационных характеристик строительных конструкций вестибюля станции, приведение конструкций стилобата вестибюля в работоспособное состояние». Сообщается, что капремонт будет проходить по будним дням с 08:00 до 17:00, в остальное время — по согласованию с заказчиком.

