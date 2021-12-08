Станцию метро «Пионерская» отремонтируют за 200 млн рублей

Документация опубликована на сайте госзакупок 7 декабря, максимальная стоимость — 197 млн рублей. Срок окончания работ — 31 октября 2023 года. Целью работ называют «устранение дефектов и восстановление эксплуатационных характеристик строительных конструкций вестибюля станции, приведение конструкций стилобата вестибюля в работоспособное состояние». Сообщается, что капремонт будет проходить по будним дням с 08:00 до 17:00, в остальное время — по согласованию с заказчиком.

На днях подземка объявила также конкурс на ремонт станции «Московская», но там речь идет о более серьезном фронте работ, включая наклонный ход, так что в этом случае неизбежно закрытие одного из вестибюлей.

В октябре этого года метрополитен обозначил свои ремонтные планы — закрывать на ремонт по 2–3 станции в год. Кроме «Московской», в ближайших планах «Ладожская», «Чернышевская» и «Удельная».