В Петербурге будут закрывать на ремонт по 2–3 станции метро одновременно

«В ближайшие года мы планируем закрывать две или три станции одновременно каждый год», — заявил 20 октября замначальника предприятия Дмитрий Бурин в ходе отраслевого форума, проходящего в Петербурге. Он напомнил, что в ближайшей перспективе на реконструкцию уйдет «Ладожская», которая обслуживает большой пассажиропоток. Однако это произойдет, по актуальным данным, в начале 2023 года. До тех пор в планах метро значатся «Чернышевская», «Московская-2» и «Удельная».



«Фонтанка» рассказывала о том, что «Ладожская» закроется практически на год. В связи с этим власти оказались перед необходимостью вывезти каким-то образом всех, кто прибывает туда на наземном общественном транспорте, включая трамвай «Чижик», и по железной дороге. В итоге было решено продлить на Гранитную улицу маршрут трамвая № 7 , на котором пассажиры могут, в частности, добраться до станции «Новочеркасская». В данный момент на ремонт закрыта станция метро «Маяковская».