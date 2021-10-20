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В Петербурге будут закрывать на ремонт по 2–3 станции метро одновременно

В планах Петербургского метрополитена — закрывать на реконструкцию по несколько станций метро в год. Самое серьезное испытание для горожан — «Ладожская».

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«В ближайшие года мы планируем закрывать две или три станции одновременно каждый год», — заявил 20 октября замначальника предприятия Дмитрий Бурин в ходе отраслевого форума, проходящего в Петербурге. Он напомнил, что в ближайшей перспективе на реконструкцию уйдет «Ладожская», которая обслуживает большой пассажиропоток. Однако это произойдет, по актуальным данным, в начале 2023 года. До тех пор в планах метро значатся «Чернышевская», «Московская-2» и «Удельная».

«Фонтанка» рассказывала о том, что «Ладожская» закроется практически на год. В связи с этим власти оказались перед необходимостью вывезти каким-то образом всех, кто прибывает туда на наземном общественном транспорте, включая трамвай «Чижик», и по железной дороге. В итоге было решено продлить на Гранитную улицу маршрут трамвая № 7, на котором пассажиры могут, в частности, добраться до станции «Новочеркасская». В данный момент на ремонт закрыта станция метро «Маяковская».

Ранее Смольный включал в заявку на инфраструктурные кредиты ту часть работ по реконструкции метрополитена, которая не связана с приобретением подвижного состава. Кроме единого диспетчерского центра на «Фрунзенской», речь шла о замене эскалаторов на «Чернышевской», «Площади Ленина-1», «Площади Восстания-2», «Электросиле» и «Парке Победы». А также — о реконструкции оборудования (устройств передачи энергии, тяговых подстанций, шахт и спецсооружений). В этой части заявка не была одобрена.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (25)

VKuser19825523
Почему фонтанка не пишет, что интервал у маршрута №7 у Ладожской от 29 до 50 минут? и вагоны размером с ПАЗик ??!!
Serg_I
Кто помнит -когда был разрыв на участке Лесная-Площадь мужества, там запустили десятки автобусов, курсировавших с интервалом не более минуты, и это спасло ситуацию. В случае с "Ладожской" таких автобусов должно быть больше, причём с выделенной для них полосой!
nalchik11
Да закройте все метро, чё мелочитесь?! Метрострой же ликвидировали
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