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    Петербургский метрополитен подтвердил дату закрытия «Ладожской»

    2036
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    Капремонт станции метро «Ладожская» планируют начать 4 марта текущего года. Она не будет работать на вход и выход 11 месяцев.

    На сайте ГУП «Петербургский метрополитен» 7 февраля сообщается, что специалисты планируют восстановить гидроизоляцию наклонного хода и заменить водоотводящие зонты. В числе задач также ремонт эскалаторов, замена внутренних систем и коммуникаций, облицовки стен и напольного покрытия.

    На время работ изменятся трассы следования и усилится движение автобусов № 30, 131, 271, 169, 77, 92, 222, а также трамвая № 39.

    Напоминаем о введении дополнительных временных автобусных маршрутов — № 24М и 27М. Транспорт будет двигаться от площади Александра Невского по Заневскому проспекту до проспекта Косыгина, а затем по трассам маршрутов № 24 и № 27 до станций «Хасанская улица» и «Белорусская улица» соответственно. В обратную сторону — без остановок у станции «Новочеркасская».

    Кроме того, запустят новый бесплатный трамвайный маршрут № 30 от станции метро «Ладожская» до площади Александра Невского.

    «Фонтанка» ранее сообщала, что трамвайные пути на мосту Александра Невского в Петербурге на время капремонта сделают «выделенкой». Их обособят при помощи делиниаторов. Две выделенные полосы для безрельсового транспорта также обустраивают на Заневском проспекте.

    Уточняется, что изменяются трассы десяти смежных межрегиональных автобусных маршрутов: № 430, 430А, 462, 462Р, 531, 429, 453, 531А, 532, 533. Пять из них (№ 430, 430А, 462, 462Р, 531) будут перенаправлены к станции «Проспект Большевиков», еще пять (№ 429, 453, 531А, 532, 533) — к станции «Улица Дыбенко».

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