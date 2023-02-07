Петербургский метрополитен подтвердил дату закрытия «Ладожской»

Капремонт станции метро «Ладожская» планируют начать 4 марта текущего года. Она не будет работать на вход и выход 11 месяцев.



На сайте ГУП «Петербургский метрополитен» 7 февраля сообщается, что специалисты планируют восстановить гидроизоляцию наклонного хода и заменить водоотводящие зонты. В числе задач также ремонт эскалаторов, замена внутренних систем и коммуникаций, облицовки стен и напольного покрытия.

На время работ изменятся трассы следования и усилится движение автобусов № 30, 131, 271, 169, 77, 92, 222, а также трамвая № 39.

Напоминаем о введении дополнительных временных автобусных маршрутов — № 24М и 27М. Транспорт будет двигаться от площади Александра Невского по Заневскому проспекту до проспекта Косыгина, а затем по трассам маршрутов № 24 и № 27 до станций «Хасанская улица» и «Белорусская улица» соответственно. В обратную сторону — без остановок у станции «Новочеркасская».