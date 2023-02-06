На мосту Александра Невского сделают трамвайную «выделенку»

Трамвайные пути на мосту Александра Невского в Петербурге сделают «выделенкой» на время капремонта станции метро «Ладожская». Обособят их при помощи делиниаторов.



Подведомственное комитету ГКУ «Дирекция по организации дорожного движения в Санкт-Петербурге» объявило аукцион на установку делиниаторов на мосту Александра Невского, 6 февраля сообщает пресс-служба городского комитета по транспорту. С их помощью будет создана выделенная полоса, чтобы обеспечить бесперебойное движение трамваев для перевозки пассажиров во время капитального ремонта «Ладожской». На мосту планируют установить 1073 дорожных делиниаторов.