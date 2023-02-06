На мосту Александра Невского сделают трамвайную «выделенку»

Трамвайные пути на мосту Александра Невского в Петербурге сделают «выделенкой» на время капремонта станции метро «Ладожская». Обособят их при помощи делиниаторов.
Подведомственное комитету ГКУ «Дирекция по организации дорожного движения в Санкт-Петербурге» объявило аукцион на установку делиниаторов на мосту Александра Невского, 6 февраля сообщает пресс-служба городского комитета по транспорту. С их помощью будет создана выделенная полоса, чтобы обеспечить бесперебойное движение трамваев для перевозки пассажиров во время капитального ремонта «Ладожской». На мосту планируют установить 1073 дорожных делиниаторов.
«Выделенка» позволит обособить движение четырех трамвайных маршрутов, в том числе № 39 и № 30. Последний откроют специально для обслуживания пассажиров во время ремонта «Ладожской», а проезд на нем планируют сделать бесплатным. Трамвай № 30 будет ходить от станции «Ладожская» через «Новочеркасскую» до площади Александра Невского с интервалом в 4 минуты. Маршрут должен будет взять на себя основной пассажиропоток с «Чижиков», поэтому для посадки на него на Гранитной улице обустроили новую остановку вблизи остановок трамвая «Чижик».
Станцию «Ладожская» планируют закрыть на капремонт 4 марта. Она не будет работать не вход и выход 11 месяцев. О том, кого допустили к торгам по ремонту, читайте на «Фонтанке». Обслуживать пассажиров в этот период будут 32 маршрута наземного транспорта: 19 городских автобусов (№ 5, 21, 24, 27, 30, 46, 77, 92, 123, 131, 137, 169, 183, 185, 222, 271, 295 и два дополнительных временных — № 24М и № 27М), два трамвая (№ 39 и № 30), троллейбус № 22 и 10 смежных межрегиональных автобусных маршрутов (№ 430, 430А, 462, 462Р, 531, 429, 453, 531А, 532 и 533).