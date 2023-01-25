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    Стало известно, кого допустили к торгам по ремонту «Ладожской». Они уже пытались

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    Единственная заявка, поданная на аукцион по капремонту станции метро «Ладожская», принадлежит компании «Ленспецавтоматика». Между тем процедуру дважды тормозили жалобой.

    По данным «Фонтанки», именно заявка «Ленспецавтоматики» значится в протоколе комиссии как единственная, которая была подана в регламентный срок до 16 января. Эта компания уже пыталась получить контракт при первом объявлении аукциона, ее заявку отклонили, после чего предприятие подало жалобу в ФАС, которую признали обоснованной. Формулировки в техзадании поменяли, как и стартовую стоимость, снизив ее до 2,276 млрд. Извещение об аукционе выпустили заново, однако на действия заказчика снова была подана жалоба.

    Именно «Ленспецавтоматика» работала на длительных ремонтах станций «Маяковская» и «Академическая». Компания, по данным СПАРК, принадлежит Роману Темирлиеву и семье Карпушкиных.

    Ремонт «Ладожской» должен начаться весной и продлиться 11 месяцев, Смольный планирует закрыть ее 1 марта. О том, каким образом намерены вывозить жителей Красногвардейского района к другим станциям метро и какой подвижной состав для этого использовать, — читайте в материалах «Фонтанки».

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