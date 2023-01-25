Стало известно, кого допустили к торгам по ремонту «Ладожской». Они уже пытались

Единственная заявка, поданная на аукцион по капремонту станции метро «Ладожская», принадлежит компании «Ленспецавтоматика». Между тем процедуру дважды тормозили жалобой.
По данным «Фонтанки», именно заявка «Ленспецавтоматики» значится в протоколе комиссии как единственная, которая была подана в регламентный срок до 16 января. Эта компания уже пыталась получить контракт при первом объявлении аукциона, ее заявку отклонили, после чего предприятие подало жалобу в ФАС, которую признали обоснованной. Формулировки в техзадании поменяли, как и стартовую стоимость, снизив ее до 2,276 млрд. Извещение об аукционе выпустили заново, однако на действия заказчика снова была подана жалоба.
Именно «Ленспецавтоматика» работала на длительных ремонтах станций «Маяковская» и «Академическая». Компания, по данным СПАРК, принадлежит Роману Темирлиеву и семье Карпушкиных.