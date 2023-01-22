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    Аукцион на ремонт «Ладожской» снова тормозят жалобой

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    К аукциону на ремонт станции метро «Ладожская» в Петербурге допущен только один участник. На действия заказчика уже подана жалоба.

    Судя по протоколу, размещенному на днях на сайте госзакупок, была подана одна заявка, ее допускают к аукциону. При этом портал антимонопольной службы подсказывает, что еще 17 января в ФАС поступила жалоба «на действия (бездействие) заказчика при проведении аукциона в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту вестибюля и наклонного хода ст. «Ладожская».

    Напомним, это не первая жалоба. После первичного объявления аукциона была также подана заявка, но она была признана не соответствующей требованиям.

    Компания «Ленспецавтоматика» подала жалобу в ФАС на формулировки в техзадании, она быда признана обоснованной, аукцион переобъявили с исправленной документацией и по новой цене — 2,276 млрд рублей.

    Ремонт «Ладожской» должен начаться весной и продлиться 11 месяцев, Смольный планирует закрыть ее 1 марта. О том, каким образом намерены вывозить жителей Красногвардейского района к другим станциям метро и какой подвижной состав для этого использовать — читайте в материалах «Фонтанки».

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