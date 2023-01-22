Аукцион на ремонт «Ладожской» снова тормозят жалобой

К аукциону на ремонт станции метро «Ладожская» в Петербурге допущен только один участник. На действия заказчика уже подана жалоба.



Судя по протоколу, размещенному на днях на сайте госзакупок, была подана одна заявка, ее допускают к аукциону. При этом портал антимонопольной службы подсказывает, что еще 17 января в ФАС поступила жалоба «на действия (бездействие) заказчика при проведении аукциона в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту вестибюля и наклонного хода ст. «Ладожская».

Напомним, это не первая жалоба. После первичного объявления аукциона была также подана заявка, но она была признана не соответствующей требованиям.