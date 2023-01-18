Двуглавый и длинный. В Петербурге собрали первый трамвай из «ладожской» партии

Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В Петербурге представили новый трамвай из большого контракта Смольного на федеральные деньги. Это раньше подвижной состав буднично привозили в город и выводили на линии, по нынешним временам начальникам приходится говорить о «трудовом подвиге».

Трамвай модели 71–932 «Невский» показали утром 18 января на Невском заводе электрического транспорта им. Ф. А. Пироцкого — это производственная площадка ПК «Транспортные системы» на базе Октябрьского электровагоноремонтного завода. Именно здесь для Петербурга ПК ТС, ставший основным поставщиком наземного электротранспорта, собирает трамваи «Витязь-Ленинград», «Богатырь-М», троллейбус «Адмирал», а кроме них еще несколько моделей, которые используются в других регионах.



Теперь к ним присоединилась модель 71–932, псевдоним — «Невский», его предприятие изготавливало по техзаданию Горэлектротранса. Это трехсекционный и двухкабинный трамвай, из уже привычных тенденций всех последних поставок электротранспорта — алюминиевый интерьер и система активной помощи водителю, включающая камеры и локатор на головной части вагона, которые должны распознавать помеху на путях. А помеха — это и машина, и упавший человек, система имеет полномочия самостоятельно тормозить, если водитель не реагирует на сигналы.

Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Из нечастого — две кабины и расположение дверей по обоим бортам: это для работы на маршрутах без разворотных колец или в том случае, если идет ремонт путей. А если две кабины — то и много другого по два, включая токоприемники.

Дарья Драй/«Фонтанка.ру»

Журналистов и чиновников прокатили по короткому участку путей, и водитель, как положено, перешел в другую кабину, чтобы вывезти всех из тупика. Променад этот дался с трудом — но на конечных станциях все же не должно быть такого количества людей с камерами и в галстуках. Фанатам мультфильма «Котопес» объяснили: нет, пока водитель в одной кабине, пассажир не сможет активировать вторую, так что никакой тяни-толкай общественному транспорту не угрожает. По крайней мере, в плане управления трамваем.

Дата подсказывала, и гендиректор Горэлектротранса Денис Минкин рассказал, что во время блокады на вагоны тоже монтировали по два токоприемника, но по другим соображениям: чтобы не было искр, и линия не была демаскирована в темноте.



Внутри «Невского» должны помещаться 205 человек, 52 — сидя. USB-розетки, табло, подогрев входных зон, чтобы не образовывался лёд, велосипедный кронштейн. В средней секции сиденья расположены по бокам, как в метро, — такое было и в предыдущих моделях ПК ТС, и в более ранних 71–631 от УКВЗ и БКМ 843.

Дарья Драй/«Фонтанка.ру»

Предполагается, что в 2023 году в Петербург приедет 38 таких вагонов. Судя по всему, 12 единиц должны быть готовы уже к марту — именно «Невский» должен сыграть роль шаттла от «Ладожской», которая весной закроется на годовой ремонт, до «Площади Александра Невского». Задача амбициозная — принять пассажиров, которые добираются до «Ладожской» по концессионным трамвайным линиям «Чижик». Одними «Невскими» вывезти их дальше не получится по определению: вместимость трехсекционного Stadler В85600М, который в зеленом цвете катается по Красногвардейскому району, — 376 человек. Но и шаттл не один — помогать ему будут два новых автобусных маршрута, а кроме того, транспортные власти надеются, что пассажиропоток перераспределится на другие наземные направления. Подробнее об этом можно прочитать в материале «Фонтанки».

Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Эксплуатировать «Невские» — и у «Ладожской», и в других районах — будет ГЭТ, но заказчик не он. Трамваи Петербург сейчас закупает всего по трем контрактам. ПК ТС везет Горэлектротрансу 57 трамваев примерно за 7 млрд рублей, а «Уралтрансмаш» должен привезти ему еще 54 так называемых ретротрамвая почти за 13 млрд.



Третий контракт — между ПК ТС и комитетом по транспорту. «Фонтанка» объясняла, почему так получилось. Средства на закупку выделяет федеральный центр в рамках инфраструктурного кредита. Всего в нем 81 вагон за 11,6 млрд рублей: 23 двухсекционных, остальные — трехсекционные. Но это количество не догма, ведь применяется формула цены: стоимость составляющих меняется, так что с определенной периодичностью пересматривается и стоимость целого вагона, но общая сумма контракта корректировке не подлежит. Так что сколько вагонов смогут собрать за 11,6 млрд рублей, покажет время. Именно в рамках этого контракта ПК ТС разработал и собирает модель «Невский», его стоимость оценивается в 130 млн.



Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Фонтанка» подробно рассказывала о программе по обновлению подвижного состава и инфраструктуры для наземного электрического транспорта в Петербурге. До 2028 года должны приехать 596 новых трамваев и 587 троллейбусов, из которых 207 троллейбусов — с увеличенным автономным ходом (ТУАХ). На данный момент в шести подписанных контрактах уже 286 троллейбусов и 192 трамвая.



Вице-губернатор Кирилл Поляков заявил, что все поставщики подвижного состава для Петербурга справились с санкционным давлением. «Продолжают сохраняться логистические проблемы, которые производители решают на данном этапе, — признал он. — Да, это увеличивает срок доставки необходимых для работы и для производства комплектующих, но при этом транспорт остается таким же надежным, качественным и комфортным».



По словам производителя, трамвай «локализован» на 90 % — остальные детали приходится поставлять из-за рубежа. «Не все замещено, — заявил гендиректор ПК ТС Александр Дубровкин. — Но мы весь прошлый год посвятили именно развитию отечественного производства в части создания комплектующих. Мы нашли предприятия, которые очень качественно делают литье, делают зубчатые передачи. В этом направлении продолжаем и развитие компании, и поиск партнеров». Что не заместили — понятно. «Частично электроника закупается в Китае», — подчеркнул Дубровкин. Кирилл Поляков, который курирует не только транспорт, но и промышленность, на это заметил, что в 2023 году в Петербурге откроется еще три предприятия по производству компонентной базы.



«Помните, когда обсуждалась Великая Отечественная война в нашем детстве и молодости, были такие понятия — «боевой подвиг» и «трудовой подвиг», — напомнил директор Денис Минкин. — Я абсолютно ответственно заявляю, что сейчас российская промышленность, собирая эти красивые машины, про которые мы привыкли обсуждать, есть там кондиционер или нет там кондиционера, на самом деле совершает трудовой подвиг. Собирать подобную технику в сегодняшних условиях крайне сложно... По каждой машине, по сути, вручную обсуждается комплектация».



Сейчас под работу трамваев между «Ладожской» и «Площадью Александра Невского» активно перекладывают трамвайные пути. Всего их надо реконструировать по 25 км в год — просто для того, чтобы держать хотя бы нынешний уровень износа. Дениса Минкина — не совсем «по зарплате» — спросили о том, почему бы не затеять массовый ремонт, раз уж в город едет новый подвижной состав. «Когда перекрывается трамвай — это проблема для города, поэтому мы бы хотели поднять [объем ремонта] в 10 раз, но это невозможно, к сожалению, по логистике, — пояснил он. — Если хотите, вот вам сравнение: спорит автомеханик с кардиологом, что у них сходные профессии — и один чинит мотор, и другой; кардиолог отвечает: «А ты попробуй его не глушить и чинить во время работы». Так и у нас — мы чиним пути, не выключая движение».



Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»

