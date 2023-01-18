В Петербурге показали новую модель трамвая. Именно ее будут использовать для шаттла от «Ладожской»

ПК «Транспортные системы» 16 января презентовала членам петербургского правительства и журналистам трамвай модели 71–932 «Невский». Город закупает почти 4 десятка таких в рамках действующего контракта. Как сообщает корреспондент «Фонтанки», презентация проходит на Невском заводе электрического транспорта им. Ф.А. Пироцкого, что на улице Седова, 45. Разработана модель специально для Петербурга, по техническому заданию ГУП «Горэлектротранс». При этом речь идет о контракте, в котором заказчиком выступает не ГЭТ, а комитет по транспорту. «Фонтанка» подробно рассказывала о нем : объем поставки — 81 трамвай, из них 38 — это как раз новая модель «Невский».

Это двухкабинный трехсекционный низкопольный трамвай, который можно использовать в режиме челнока там, где маршрут не предполагает разворотных колец. Вместимость — 247 человек, 52 сидячих места, USB-розетки, вагон адаптирован для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья. На нем, как и во всех последних поставках города , есть система активной помощи водителю .

«Фонтанка» подробно рассказывала о программе по обновлению подвижного состава и инфраструктуры для наземного электрического транспорта в Петербурге. До 2028 года должны приехать 596 новых трамваев и 587 троллейбусов, из которых 207 троллейбусов — с увеличенным автономным ходом (ТУАХ). На данный момент в шести подписанных контрактах уже 286 троллейбусов и 192 трамвая, поставка которых будет вестись партиями во исполнение 6 государственных контрактов.

С разбивкой по производителям законтрактованные поставки выглядят так: 166 обычных троллейбусов и 23 особо большой вместимости — от АО «Транс-Альфа» (Вологда); 97 ТУАХ от ОАО УКХ БКМ (Минск). Два контракта — на 57 трамваев и на 81 трамвай — с ПК ТС; один — на 54 так называемых ретротрамвая — с «Уралвагонзаводом».



Напомним, на время ремонта станции метро «Ладожская» город запустит трамвайный шаттл от нее до «Новочеркасской» и «Площади Александра Невского». Подробнее об этом — в материале «Фонтанки».

