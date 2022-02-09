Петербургский «Горэлектротранс» покупает 54 ретротрамвая за 13 млрд. Ретро там только снаружи

Документация опубликована 9 февраля. Речь идет о лизинге 12 двухсекционных и 42 трехсекционных трамваев, начальная цена — 12,853 млрд рублей. Отдельно указано, что эти вагоны должны вписываться в кривой участок диаметром 14 метров — именно такие есть в третьем парке.
На сайте ГЭТ говорится, что для существующих на рынке низкопольных моделей путевое хозяйство одного из старейших трампарков города не оптимально. «Там, где устаревший высокопольный трамвай ещё вписывается в парковые ворота и узкие места, не задевая производственных строений, уже не сможет проехать современный низкопольный вагон, так как его тележка имеет ограниченный угол поворота, — сообщает предприятие. — Комплекс зданий Трамвайного парка № 3 представляет собой объект культурного наследия и охраняется КГИОП. Принято решение, оставаясь в рамках существующего путевого хозяйства, разрабатывать под него новый трамвайный вагон с укороченной базой».
Внутри обещают все максимально современное — вплоть до системы активной помощи водителю, которая уже входит в техзадание предыдущей закупки.
Внешность из 50–60-х выбрали неспроста — это «золотой», с точки зрения востребованности, век ленинградского трамвая, метро только-только начали строить.
«Фонтанка» рассказывала, что в программе модернизации ГЭТ содержится подвижной состав с обликом в стиле ретро. Это уже вторая крупная закупка предприятия за последнее время — на днях стало известно, что ПК ТС поставит ему 57 трамваев в современном дизайне.