Петербургский «Горэлектротранс» покупает 54 ретротрамвая за 13 млрд. Ретро там только снаружи

Документация опубликована 9 февраля. Речь идет о лизинге 12 двухсекционных и 42 трехсекционных трамваев, начальная цена — 12,853 млрд рублей. Отдельно указано, что эти вагоны должны вписываться в кривой участок диаметром 14 метров — именно такие есть в третьем парке.



На сайте ГЭТ говорится, что для существующих на рынке низкопольных моделей путевое хозяйство одного из старейших трампарков города не оптимально. «Там, где устаревший высокопольный трамвай ещё вписывается в парковые ворота и узкие места, не задевая производственных строений, уже не сможет проехать современный низкопольный вагон, так как его тележка имеет ограниченный угол поворота, — сообщает предприятие. — Комплекс зданий Трамвайного парка № 3 представляет собой объект культурного наследия и охраняется КГИОП. Принято решение, оставаясь в рамках существующего путевого хозяйства, разрабатывать под него новый трамвайный вагон с укороченной базой».

