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    Смольный высказался о планах по полному закрытию станции «Пионерская» на ремонт

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    21 комментарий

    Решение о полном закрытии станции метро «Пионерская» на ремонт не принято. Об этом «Фонтанке» рассказали 10 февраля в комитете по транспорту.

    «В настоящее время на станции уже ведутся ремонтные работы, начатые в январе прошлого года. В частности, выполняется капитальный ремонт вестибюля станции в части строительных конструкций и стилобата. Работы проводятся без закрытия станции», — подчеркнули в комитете.

    По данным «Фонтанки», в ходе ремонта был выявлен дополнительный объем работ, их можно выполнять по-разному, сейчас идет оценка всех факторов и выработка технологии. Ранее «Деловой Петербург» написал о том, что в Смольном обсуждают полное закрытие станции «Пионерская» на ремонт, уже начиная с мая 2023 года.

    Напомним, ремонт «Пионерской» идет уже около года, по контракту за 200 млн рублей его выполняет СМУ-19. Закончить его собираются осенью 2023-го.

    В то же время в Петербурге с 4 марта полностью закроют на почти годовой ремонт станцию «Ладожская», которая настолько же важна для своего района, как и «Пионерская» — для своего. На время работ изменятся маршруты наземного транспорта, появится новый трамвайный маршрут от «Ладожской» до «Новочеркасской» и «Площади Александра Невского». Подробнее об этом читайте на «Фонтанке».

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    Комментарии 21

    Польза санкций10 Фев 2023 в 13:29
    Все, до чего дотягиваются ручонки вороватых путинских менеджеров, превращается в ....о.
    Пионерская - отличный пример. При советах это была станция, отделанная природным камнем, козырек был из экструдированного алюминия. На прилегающей территории стояли алюминиевые архитектурные фонари.

    Сегодня это самый дешевый керамогранит, самые дешевые фасадные панели - одним словом, ларёк. Как любят и привыкли кремлевские назначенцы.
    +0−0
    27942180810 Фев 2023 в 13:21
    Классный губернатор! Станций метро при нем не +87, а минус третья! Зато минус маршрутки, плюс платные парковки, которые даже на выходных, как в Москве платные.
    +2−0
    ***_12310 Фев 2023 в 12:46
    Как должно быть: 4 эскалатора, 2-й выход, подземные переходы на ближайших перекрёстках.
    +4−0
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