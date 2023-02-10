Смольный высказался о планах по полному закрытию станции «Пионерская» на ремонт

Решение о полном закрытии станции метро «Пионерская» на ремонт не принято. Об этом «Фонтанке» рассказали 10 февраля в комитете по транспорту.
«В настоящее время на станции уже ведутся ремонтные работы, начатые в январе прошлого года. В частности, выполняется капитальный ремонт вестибюля станции в части строительных конструкций и стилобата. Работы проводятся без закрытия станции», — подчеркнули в комитете.
По данным «Фонтанки», в ходе ремонта был выявлен дополнительный объем работ, их можно выполнять по-разному, сейчас идет оценка всех факторов и выработка технологии. Ранее «Деловой Петербург» написал о том, что в Смольном обсуждают полное закрытие станции «Пионерская» на ремонт, уже начиная с мая 2023 года.
Напомним, ремонт «Пионерской» идет уже около года, по контракту за 200 млн рублей его выполняет СМУ-19. Закончить его собираются осенью 2023-го.
В то же время в Петербурге с 4 марта полностью закроют на почти годовой ремонт станцию «Ладожская», которая настолько же важна для своего района, как и «Пионерская» — для своего. На время работ изменятся маршруты наземного транспорта, появится новый трамвайный маршрут от «Ладожской» до «Новочеркасской» и «Площади Александра Невского». Подробнее об этом читайте на «Фонтанке».